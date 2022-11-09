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Türkiye'nin her yerine hizmet eden ve gösterdikleri olağanüstü fedakarlıklar nedeniyle her yıl anılan enerji çalışanları bu yıl da unutulmadı. Enerji çalışanları haftası ne zaman 2022 veEnerji çalışanları haftası nedir merak ediliyor. Riskli ve uzmanlık isteyen bir alan olan enerjide akaryakıt sektöründe, elektrik üretim, dağıtım ve perakendede, doğalgazda, LPG'de ve kamuda binlerce vatandaş görev alıyor. Enerji çalışanları haftası ne zaman 2022? Enerji çalışanları haftası nedir? Enerji çalışanları haftası ne zaman 2022? Enerji çalışanları haftası nedir? Detaylar haberimizdedir…

ENERJİ ÇALIŞANLARI HAFTASI NE ZAMAN 2022?

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, 7 Ekim 2019 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilen 10. Türkiye Enerji Zirvesinde her yıl kasım ayının ikinci haftasının "Enerji Çalışanları Haftası" olarak kutlanacağını açıklaması sonrası o tarihten itibaren kasım ayının ikinci haftası enerji çalışanları haftası olarak kutlanır. Bu yıl "Enerji Çalışanları Haftası", 8-14 Kasım 2022 tarihleri arasındaAntalya da kutlanacak .

ENERJİ ÇALIŞANLARI HAFTASI NEDİR?

Petrol, doğalgaz, LPG ve elektriğin; sanayiden turizme, hizmet sektöründen halkın evlerine kadar tüm alanlarda faaliyet gösteren enerji çalışanları için bu hafta onlara özel olarak kutlanır.