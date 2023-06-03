TBMM'de 28. Dönem, geçtiğimiz akşam Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni sonrasında yeni kabineyi açıklaması bekleniyor. Enerji Bakanı kim olacak merak konusu oldu. Peki, Enerji Bakanı kim oldu? 2023 Yeni Enerji Bakanı belli oldu mu? Enerji Bakanı açıklandı mı? İşte detaylar...

Milletvekilleri için geçtiğimiz gün saat 12.00'de TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Devlet Bahçeli'nin başlayan törende 600 vekil, sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Haziran tarihinde gerçekleştireceği yemin töreni sonrasında yeni kabineyi açıklaması bekleniyor. Kabinede en çok merak edilen bakanlığın başında Enerji Bakanlığı geliyor. Peki, Enerji Bakanı kim oldu? 2023 Yeni Enerji Bakanı belli oldu mu? Enerji Bakanı açıklandı mı?Detaylar haberimizde...

TBMM'DE 28.DÖNEM DEVLET BAHÇELİ'NİN YEMİNİYLE BAŞLADI!

Milletvekilleri için 2 Haziran saat 12.00'de TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti.

ENERJİ BAKANI KİM OLDU?

Yeni Enerji Bakanı kim oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni Enerji Bakanı'nın 3 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni sonrasında açıklaması bekleniyor.