Endonezya'nın Doğusunda 6,0 Büyüklüğünde Bir Deprem Oldu, Ölen ya da Yaralanan Bildirilmedi - Haberler

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Endonezya'nın Doğusunda 6,0 Büyüklüğünde Bir Deprem Oldu, Ölen ya da Yaralanan Bildirilmedi

Xinhua - Genel
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Endonezya'nın Doğusunda 6,0 Büyüklüğünde Bir Deprem Oldu, Ölen ya da Yaralanan Bildirilmedi

CAKARTA, 5 Nisan (Xinhua) — Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, tsunamiye yol açmayan ve merkez üssü Kuzey Maluku eyaletinin Halmahera Barat bölgesinin 108 km kuzeybatısında denizin sığ kesimlerinde deniz tabanının 10 km altında bulunan depremin Cakarta saatiyle 08.44'te (TSİ 04.44) meydana geldiğini söyleyerek sarsıntının yakındaki Kuzey Sulawesi eyaletinde de hissedildiğini ekledi. Kuzey Maluku eyaletinin […]

CAKARTA, 5 Nisan (Xinhua) — Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, tsunamiye yol açmayan ve merkez üssü Kuzey Maluku eyaletinin Halmahera Barat bölgesinin 108 km kuzeybatısında denizin sığ kesimlerinde deniz tabanının 10 km altında bulunan depremin Cakarta saatiyle 08.44'te (TSİ 04.44) meydana geldiğini söyleyerek sarsıntının yakındaki Kuzey Sulawesi eyaletinde de hissedildiğini ekledi.

Kuzey Maluku eyaletinin Afet Yönetimi ve Etkilerini Hafifletme Ajansı'nın Operasyon Birimi başı Fehbi Alting, sarsıntının en fazla hissedildiği yer olan Gelela kasabası da dahil olmak üzere eyalette herhangi bir hasar, can kaybı veya yaralanmaya yol açmadığını söyledi. Yetkili telefonla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Burada şu ana dek depremin ardından hasar gören ev veya binalara veya yaralananlara ilişkin bir haber gelmedi. Galela kasabasında da herhangi bir hasar haberi yoktu" dedi. Endonezya, "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen bir deprem fay hattı üzerinde yer alıyor.

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Xinhua / Genel

Endonezya, Jakarta, Maluku, Nisan, Genel, Haberler

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