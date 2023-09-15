Endonezya'nın Bali Adası'nda Obruk Meydana Geldi

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki turizm merkezlerini bağlayan yolda derinliği 50 metreyi aşan obruk meydana geldi.

CNN Endonezya'nın haberine göre, olay dün Endonezya'nın Bali Adası'nda Gianyar Bölgesi'ndeki Tampaksiring-Tegallalang yolunda yaşandı.

Çapı 30 metre, derinliği ise 50 metreyi aşan obruk nedeniyle turistlerin ve yerel halkın ulaşımı sekteye uğradı.

Obruğun toprak kaymalarına yol açabileceği endişesiyle yol ulaşıma kapatıldı.

Turistlerin ziyaret ettiği pirinç tarlalarını çevreleyen yol üzerindeki obruk, sadece yola değil yanındaki sulama kanalına da zarar verdi.

Son zamanlarda yolun üzerinde göçüklerin oluştuğunu kaydeden yetkililer, sık sık meydana gelen hasarları zeminin sağlam olmamasına bağlıyor.

Ayrıca, sulama kanallarının da gevşek toprağı daha da dayanıksız hale getirdiği ifade ediliyor.

Obruk nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmazken, yetkililer yolun rotasını değiştirmek için çalışma yürütüyor.