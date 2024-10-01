Endonezya NFT pullarla dijital çağa adım atıyor

Posta pulları, Blockchain çağında yeni bir kimlik kazanıyor. Endonezya'nın bu atılımı, geleneksel pul koleksiyonculuğunu canlandırma çabalarının en yeni örneği olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu girişim, Nft'lerin popülaritesinin azaldığı bir döneme denk geliyor. CryptoSlam verilerine göre Eylül ayında NFT satış hacmi 296 milyon dolara geriledi, bu rakam Mart ayındaki 1,6 milyar dolarlık zirvenin oldukça altında kalıyor.

NFT Teknolojisi Geleneksel Sektörlerde Yeni Kapılar Açıyor

Endonezya'nın devlete ait posta servisi Pos Indonesia, NFT (değiştirilemez token) karşılıkları olan ilk posta pullarını tanıttı. Bu yenilikçi adım, geleneksel ve teknolojik unsurları birleştirerek pul koleksiyonculuğunu modernize etmeyi amaçlıyor.

Pos Indonesia, Instagram sayfasında yaptığı bir duyuruda "Cenderawasih" yani "cennet kuşu" temalı ilk NFT pulunu duyurdu. NFT pulunun hem fiziksel bir versiyonu hem de NFT karşılığı bulunacak. Koleksiyon ayrıca bir kitapçık olarak da yayımlanacak. Girişim, posta servisine göre geleneksel değerlerle Blockchain yeniliğini birleştiriyor ve meraklıların ilgisini çekebilir.

NFT pulu atılımı Endonezya'nın Web3 alanındaki artan katılımıyla uyumlu. 28 Mart'ta, Endonezya'nın finansal yetkilileri, dolandırıcılığı önlemek amacıyla 2025'in başlarında kripto varlıklar için bir düzenleyici kum havuzu başlatma planlarını duyurdu.

Endonezya'nın NFT posta pullarını piyasaya sürmesi, dijital koleksiyonlara olan ilginin azaldığı bir dönemde gerçekleşiyor. Eylül ayında, NFT'ler Ocak 2021'den bu yana en düşük aylık satış hacmine ulaştı. Verilere göre NFT'ler ay içinde 296 milyon dolarlık bir hacim elde etti. Bu, Ağustos ayına göre yüzde 20'lik bir düşüş ve NFT satışlarının 1,6 milyar dolarla zirve yaptığı Mart ayına göre yüzde 81'lik bir azalma anlamına geliyor.

NFT işlemlerinin sayısı da Eylül ayında düşüş gösterdi, Ağustos ayındaki 7,3 milyondan 4,9 milyona geriledi, bu yüzde 32'lik bir azalma olarak kaydedildi.

NFT pulları tamamen yeni bir konsept değil. 2021 ve 2022'de, organizasyonlar NFT'leri dahil ederek dünya çapında pul koleksiyonculuğuna olan ilgiyi canlandırmaya çalıştı. Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya ve Hollanda'daki organizasyonlar, Blockchain teknolojisini geleneksel pul koleksiyonculuğuyla birleştirme çabaları başlattı.

Pos Indonesia'nın NFT pulu girişimi, kripto varlıklar pazarının geleceğine dair ipuçları veriyor. NFT satışları düşerken, geleneksel kurumların bu teknolojiyi benimsemesi, sektörün evrildiğini gösteriyor. Bu trend, NFT'lerin sadece dijital sanat değil, günlük hayatın bir parçası olabileceğine işaret ediyor.