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Endonezya, kripto düzenlemelerini güçlendiriyor

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Endonezya, Malezya, Singapur ve Dubai gibi ülkelerle iş birliği yaparak kripto para birimi politikası geliştirmede küresel bir lider olma yolunda ilerliyor. Endonezya Finansal Hizmetler Kurumu (OJK), Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek yeni kripto para birimi düzenlemelerini yayımladı. Bu düzenlemeler, kripto varlıkların finansal sistem üzerindeki etkisini ele alarak sektörün güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlayacak.

Endonezya, Malezya, Singapur ve Dubai gibi ülkelerle iş birliği yaparak kripto para birimi politikası geliştirmede küresel bir lider olma yolunda ilerliyor.

Endonezya'da Kripto Alanında Uluslararası İş Birliği Artıyor

Endonezya Finansal Hizmetler Kurumu (OJK), Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek yeni kripto para birimi düzenlemelerini yayımladı. Bu düzenlemeler, kripto varlıkların finansal sistem üzerindeki etkisini ele alarak sektörün güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlayacak.

Yeni yönetmelik, bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finansal kuruluşlar için yeni teknolojileri keşfederken inovatif ürünler ve hizmetler sunmalarına yardımcı olacak bir çerçeve sunuyor. Düzenleme aynı zamanda, dijital finansal varlıklarla ilgili riskleri yönetmek ve tüketicileri korumak için gerekli mekanizmaları da içeriyor.

Yeni düzenleme ile OJK, kripto para birimlerinin denetimini Ocak 2025'te devralmaya hazırlanıyor. Bu amaçla, ülkenin mevcut kripto düzenleyicisi Bappebti ve Endonezya Bankası ile yakın iş birliği içinde bir geçiş ekibi oluşturuyor.

OJK, kripto para birimi politikası geliştirmede uluslararası iş birliğine de önem veriyor. Bu ayın başlarında Malezya, Singapur ve Dubai'den finans yetkilileriyle bir araya gelen OJK, kripto varlıklar için sağlam bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan "Mutabakat Zabıtları" hazırladı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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