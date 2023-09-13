Endonezya hangi yarım kürede? Endonezya'nın konumu ve harita bilgisi

Endonezya, Güneydoğu Asya'da 17.000'den fazla adadan oluşan büyük bir ülkedir. Hem Kuzey hem de Batı Yarımküre'de yer alan Endonezya, Filipinler, Papua Yeni Gine, Malezya ve Singapur ile komşudur. Başkenti Cakarta, Cava adasında bulunur. Tropikal iklimi ve muhteşem doğal güzellikleri ile bilinen Endonezya, 'Bin Adalar Ülkesi' olarak da anılır. Bu yazı, Endonezya'nın konumu ve harita bilgisi hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.

Endonezya, Güneydoğu Asya'da bulunan büyük ve çeşitli bir ülkedir. Ancak, hala birçok kişi için "Endonezya hangi yarım kürede?" ve "Endonezya nerede?" gibi temel soruların yanıtları net değildir. Bu makalede, Endonezya'nın konumu ve harita bilgisi hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilecektir.

ENDONEZYA NEREDE?

Endonezya, Güneydoğu Asya'nın geniş bir bölümünü kaplar ve 17.000'den fazla adadan oluşur. Kuzeyde Filipinler, doğuda Papua Yeni Gine, batıda Malezya ve Singapur ile sınırı vardır. Ayrıca, kuzeydeki Andaman Denizi ve güneydeki Hint Okyanusu ile çevrilidir. Başkenti Cakarta, Endonezya'nın büyük adası olan Cava'da bulunur.

ENDONEZYA HANGİ YARIM KÜREDE?

Endonezya, Hem Kuzey Yarımküre'de hem de Batı Yarımküre'de yer almaktadır. Bu, Endonezya'nın iklimini ve mevsimlerini farklı yarımkürelerde yaşananlara benzer şekilde etkiler. Ülkenin büyük bir kısmı ekvator yakınında yer aldığı için tropikal iklimlerle karakterizedir ve yıl boyunca sıcak ve nemli bir hava hüküm sürer.

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Endonezya'nın haritası, büyük adalar, volkanlar, ormanlar ve denizlerle doludur. Ülke, Sumatra, Cava, Borneo, Sulawesi ve Papua gibi büyük adaları içerir. Ayrıca, Ülkenin dört bir yanında aktif volkanlar ve derin deniz hendekleri bulunur. Endonezya, "Bin Adalar Ülkesi" olarak da bilinir.

Endonezya, Güneydoğu Asya'nın en büyük ülkesidir ve muhteşem doğal güzelliklere ev sahipliği yapar. Hem Kuzey Yarımküre'de hem de Batı Yarımküre'de yer alması, Endonezya'nın farklı iklimlere ve coğrafi özelliklere sahip olmasını sağlar. Bu yazı, Endonezya'nın konumu ve harita bilgisi hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.