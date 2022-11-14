Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo kimdir? Joko Widodo biyografisi!

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JOKO WİDODO KİMDİR?

Joko Widodo (d. 21 Haziran 1961, Surakarta), Endonezya'nın 7. cumhurbaşkanı olan Endonezyalı siyasetçidir. Gerçek adı Joko Widodo ünlü adı da Jokowi. Jokowi, yoksul bir aileden 21 Haziran 1961 yılında doğdu. Politik hayatına geçmeden önce marangoz olarak çalıştı, marangozlukta kendine özel bir şirketi olup kendi ürettiği odunları Avrupa'ya kadar satıyordu. Siyasete girdiği ilk zamanlarda önce Surakarta belediye başkanlığı yaptı. Surakarta şehrini 7 yıl yönettikten sonra, 2012 yılında Cakarta valilik seçimlerinde partisi, Endonezya Demokrat Parti (PDI-P Partisi) tarafından aday gösterildi ve görevdeki vali Fauzi Bowo'yu mağlup ederek ikinci tur seçimlerinden sonra 20 Eylül 2012 tarihinde Cakarta valisi seçildi. Cakarta'da 2 yıl içerisinde başarılı olup, halkın desteğiyle Endonezya cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldı.

22 Temmuz 2014'te, Jokowi, rakibi Prabowo Subianto'ya karşı % 53 oy alarak devlet başkanlığı seçiminin galibi ilan edildikten sonra, Endonezya cumhurbaşkanı olarak seçildi. Sayım sonucu tartışmaları tamamlanmadan önce rakibi yarıştan çekildi. Jokowi, 20 Ekim 2014'te Endonezya'nın 7. cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Halka yakın birisi olarak bilinmektedir, bunun bir örneği de, 17 Ağustos 2014 Endonezya bağımsız gününü kutlama esasında Jokowi halkıyla birlikte futbol oynadı, 'Balap Karung' olarak bilinen çuval yarışına da bizzat katıldı. 17 Nisan 2019 seçimlerinde %55.50 oy gibi yüksek bir oyla yeniden seçilmiştir.