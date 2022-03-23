Endonezya'da Merapi Yanardağı Lav Püskürtmeye Devam Ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'da Merapi Yanardağı Lav Püskürtmeye Devam Ediyor

Xinhua - Genel
 - Güncelleme:
Endonezya'da Merapi Yanardağı Lav Püskürtmeye Devam Ediyor

YOGYAKARTA, 23 Mart (Xinhua) — Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Sleman bölgesinin Turgo Purwobinangun köyünde uzun pozlama yöntemi ile çekilmiş fotoğrafta, Merapi Yanardağı'nın volkanik malzeme püskürttüğü görülüyor, 23 Mart 2022. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

YOGYAKARTA, 23 Mart (Xinhua) — Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Sleman bölgesinin Turgo Purwobinangun köyünde uzun pozlama yöntemi ile çekilmiş fotoğrafta, Merapi Yanardağı'nın volkanik malzeme püskürttüğü görülüyor, 23 Mart 2022. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

Xinhua / Genel

Endonezya, 23 Mart, Genel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title