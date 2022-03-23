Endonezya'da Merapi Yanardağı Lav Püskürtmeye Devam Ediyor
Xinhua - Genel
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YOGYAKARTA, 23 Mart (Xinhua) — Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Sleman bölgesinin Turgo Purwobinangun köyünde uzun pozlama yöntemi ile çekilmiş fotoğrafta, Merapi Yanardağı'nın volkanik malzeme püskürttüğü görülüyor, 23 Mart 2022. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)
YOGYAKARTA, 23 Mart (Xinhua) — Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Sleman bölgesinin Turgo Purwobinangun köyünde uzun pozlama yöntemi ile çekilmiş fotoğrafta, Merapi Yanardağı'nın volkanik malzeme püskürttüğü görülüyor, 23 Mart 2022. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)
Xinhua / Genel