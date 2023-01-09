Endonezya'nın Tanımbar bölgesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Endonezya'da deprem mi oldu? Ölü ve yaralı var mı? Endonezya deprem şiddeti kaç, nerede oldu? Merak edildi. Peki, Endonezya deprem nerede oldu? Bugün Endonezya'da deprem mi oldu? Endonezya depremi ölü var mı?

Endonezya'da deprem mi oldu? Son dakika gelen bilgilere göre Endonezya'nın Tanımbar bölgesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Endonezya'da deprem mi oldu? Ölü ve yaralı var mı? Endonezya deprem şiddeti kaç, nerede oldu? Merak edildi. Peki, Endonezya deprem nerede oldu? Bugün Endonezya'da deprem mi oldu? Endonezya depremi ölü var mı? İşte detaylar...

ENDONEZYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Endonezya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Amerika Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS'nin verilerine göre depremin büyüklüğü 7.7 olarak açıklandı. Pasifik Okyanusu tabanında 97 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Pasifik Okyanusu tabanında 97 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Henüz can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.