Endonezya Büyükelçisi, Ergün Kimya'ya Primaduta Ödülü Verdi

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Türkiye-Endonezya ticari işbirliğine katkıları nedeniyle Gaziantep merkezli Ergün Kimya Kozmetik'e Primaduta Ödülü'nü takdim etti. Şirket, ödülü 'Helal ve Mütevazı Moda Ürünleri İthalatçısı' kategorisinde kazandı.

Büyükelçi Rizal, törende yaptığı açıklamada ödülün Ergün Kimya'nın Endonezya- Türkiye ticaretindeki "tutarlı katkısına" verildiğini belirtti. Ergün Kimya, sabun üretimi için uzun süredir Endonezya'dan hammadde ithal ediyor ve ürünlerini 60'tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Ödül töreni Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Endonezya Ticaret Bakanlığı'na göre Türkiye ve Endonezya ülke arasındaki ticaret hacmi 2020'de 1,32 milyar dolardan 2024'te 2,4 milyar dolara yükseldi. Yetkililer iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin gelecek dönem için 10 milyar dolar potansiyele sahip olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
