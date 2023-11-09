Endodonti, dişlerin iç yapısıyla ilgili rahatsızlıkları tedavi ederek ağrıyı hafifletebilir ve dişin korunmasına yardımcı olabilir. Endodonti hangi hastalıklara bakar merak konusu oldu. Peki, Endodonti nedir, ne iş yapar? Endodonti hangi hastalıklara bakar? İşte detaylar...

Endodonti, dişlerin iç yapısına ve kök kanallarına odaklanan diş hekimliği uzmanlık dalıdır. Bu uzmanlık dalı, dişlerin iç kısımlarını inceleyerek, enfekte veya hasarlı dişleri tedavi etmeyi amaçlar. İşte, endodontinin ne olduğu, ne iş yaptığı ve hangi hastalıklara odaklandığı hakkında detaylar...

ENDODONTİ NEDİR?

Endodonti, kelime anlamıyla "iç içe diş" demektir. Bu tıbbi dal, dişlerin iç yapısını inceleyen ve tedavi eden uzmanlar tarafından uygulanan bir tedavi türüdür. Endodonti uzmanları, kök kanal tedavisi olarak bilinen işlemi en sık uygularlar. Bu işlemde, dişin içindeki enfekte veya hasarlı doku çıkarılır, temizlenir, dezenfekte edilir ve doldurulur.

ENDODONTİ NE İŞ YAPAR?

Endodonti uzmanları, genellikle dişlerin iç kısımlarına odaklanır ve kök kanal tedavisi yapar. Bu işlem, dişin içindeki hasarlı veya enfekte dokuyu çıkarmayı ve dişi korumayı amaçlar.

ENDODONTİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Endodonti, dişlerin iç yapısındaki enfeksiyonlar, hasarlar ve rahatsızlıklarla ilgilenir. İşte endodonti uzmanlarının bakabildiği bazı yaygın hastalıklar:

Pulpit: Dişin içindeki sinir dokusunun iltihaplanması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır.

Apse: Diş köklerindeki enfeksiyon sonucu oluşan iltihaplanmış ceplerdir.

Kök Ucu Enfeksiyonu: D iş köklerinin ucundaki enfeksiyonlar endodontik tedavi gerektirebilir.