Enderun usulü teravih nedir, nasıl kılınır? Enderun usulü teravih namazı kıldıran camiler neresi? İstanbul'da kaç tane Enderun usulü cami var?

Enderun usulü teravih nedir? Enderun usulü teravih namazı nasıl kılınır? Enderun usulü teravih namazı kıldıran camiler neresi? İstanbul'da kaç tane Enderun usulü cami var?

ENDERUN USULÜ TERAVİH NEDİR?

Enderun Usulü Teravih Namazı, adını Osmanlı'daki Enderun Mektebi'nden almaktadır. Osmanlı Sarayı'ndaki Enderun Mektebi'nden çıkan hocaların kıldırdığı namaz bu sebeple günümüze Enderun Usulü Teravih Namazı olarak gelmiştir. Saray'dan başlayıp günümüze kadar gelen Enderun Teravih'ini ilk defa ortaya koyan kişinin Buhurizade Mustafa Itri Efendi (1712) olduğu söylenmektedir.

ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Enderun Teravih'inin kılınma amacı, namazda farklı makamlar kullanmak suretiyle ibadete ruhani bir boyut kazandırmaktır. Aynı zamanda bu namazın salavat, ilahi ve zikirler eşliğinde farklı makamlarla kılınmasının bir diğer sebebi ise cemaati camiye gelmeye teşvik etmek ve camiye gelenleri huzura kavuşturmaktır.

Enderun Usulü Teravih, iki şekilde kılınır. Birincisinde imam, müezzinleri makam geçkileri ile yönlendirir, ikincisinde ise makamlar arasındaki geçkileri müezzinler sağlar. Buna göre ilk gecede geçkileri müezzinler sağlar. Namazda Fatiha'dan sonra okunan zamm-ı sureler ise asla rastgele seçilmez. Manalarına bakılarak tertip edilirler. Seçilen ayetler, daha çok rahmet ayetleri ve tesbih ayetlerinden oluşur. İlk on günde Ramazan ayına ulaşmaktan duyulan sevincin dile getirildiği ilahiler, ikinci on günde yerini Allah'tan rahmet ve merhamet niyaz eden ilahilere bırakır. Son on günde ise Ramazan'ın uğurlanmasından duyulan hüzünlü ilahiler okunur. Kısacası Enderun Teravih Namazı, her dört rekatı Türk Musiki'nin farklı makamlarında kılınan ve bu makamların ilahilerle süslendiği, müezzinlerin ise makamlar arasında geçişi salavat eşliğinde yaptığı bir Osmanlı Enderun Mektebi geleneğidir.

Enderun Teravih'inde en çok hicaz, segâh, isfahan, uşşak ve acemaşiran makamları kullanılır. Kullanılan bu makamlar sayesinde Teravih'e geç kalan bir kimse, namazın kılındığı makamdan hocanın kaçıncı rekatı kıldırdığını anlayabilir.

ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER NERESİ?

Osmanlı geleneği olan Enderun usulü teravih namazı bu yıl İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii başta olmak üzere toplamda 34 camide eda edilecektir. Enderun usulü namaz kıldıran camiler genellikle Osmanlı usulü tarihi camilerdir. İstanbul Fatih ilçesinde enderun usulü namaz kıldıran camilerde enderun usulü teravih namazı kılabilirsiniz.

Haberler.com - Gündem