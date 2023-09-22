Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin eski belediye başkanı Ender Sevinç, 'Rüşvet' suçlamasıyla tutuksuz bulunduğu davada 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla yargılanmaktaydı. O davada Ender Sevinç hakkında karar verildi ve diğer sanıklardan bazıları ise beraat etti. Peki, Ender Sevinç hangi partiden? Kıyıköy Belediye başkanı Ender Sevinç tutuklandı mı? İşte detaylar…

Vize'nin Kıyıköy Beldesi Belediye Başkanı Ender Sevinç, 2021 Aralık'ta 'Rüşvet' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan ve 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenen Sevinç, geçen yılın kasım ayındaki duruşmada tahliye edildi. Sevinç ile birlikte toplam 11 kişinin yargılandığı davaya, bugün Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Peki, Ender Sevinç hangi partiden? Kıyıköy Belediye başkanı Ender Sevinç tutuklandı mı? İşte detaylar…

ENDER SEVİNÇ HANGİ PARTİDEN?

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 1978 yılında doğan Ender Sevinç, ilk ve orta öğrenimini Kıyıköy beldesinde tamamladı. Beldede mahalle muhtarı olan Sevinç, evli ve 2 çocuk sahibidir.2019 yerel seçimlerinde Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin CHP başkan adayı olan Ender Sevinç, yüzde 41.90 oy alarak seçilmişti. Ancak hakkındaki 'rüşvet' suçlamaları sebebiyle görevden alındı.

KIYIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ENDER SEVİNÇ TUTUKLANDI MI?

Bugün görülen mahkemede heyet, Ender Sevinç'i, 'Rüşvet almak' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Tolga Ö., 'Rüşvete aracılık etme' suçundan 4 yıl 2 ay, Yunis D. ve Hasan G.'ye, 'Rüşvet vermek' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası alan Ender Sevinç, Tolga Ö., Yunis D. ve Hasan G. hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına hükmedildi. Sanıklardan İl Genel Meclis Üyesi Cem T.'nin de aralarında olduğu Hakan Y., Barış Y., Mustafa Y., Cavit Ö., Fazlı M. ve Ferhat K. ise beraat etti.