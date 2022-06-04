Ender Balkır kimdir? Kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? 4 Haziran Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ender Balkır kimdir? - Haberler

4 Haziran Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ender Balkır kimdir? Ender Balkır kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Ender Balkır evli mi? Ender Balkır tüm şarkılarının isimleri nelerdir?

ENDER BALKIR KİMDİR?

Ender Balkır (d. 10 Şubat 1977) Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu. Çocuk yaşlarda bağlama başlamıştır. Liseyi bitirdikten sonra konservatuvarda okumak istemiştir fakat ailesinden destek göremeyince üniversitede matematik bölümünde okumaya karar verdi ve 1994 yılında girdiği üniversite sınavında 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünü kazandı. 2000'li yılların başında İstanbul'da matematik öğretmenliği yaptı. Daha sonra öğretmenliği bırakarak tamamen müziğe yöneldi. Mekanlarda sahne almaya başladı ve aynı zamanda bir albüm hazırlığına başladı. 2006 yılının son aylarında Murat Tambay ile birlikte ilk albümü için stüdyoya girdi. Beş altı aylık sürenin ardından ilk albümünün kayıtlarını tamamladı. Ezim Ezim adını verdiği ilk albümünü Ender adıyla çıkardı. On parça bulunun albümden, albümle aynı adı taşıyan "Ezim Ezim" adlı parçaya klip çekti. İlk albümünün ardından radyo ve televizyon programlarına konuk olmaya başlamıştır. 2009 yılında yayınlanan ve çeşitli sanatçıların yer aldığı Uzun Yol Türküleri Vol. 1 adlı albümde "Yüksek Minarede Kandiller Yanar" adlı eseri seslendirmiştir. İki yıl sonra Uzun Yol Türküleri Vol. 2 albümünde "Kar mı Yağmış Şu Harputun Başına" adlı eseri Ayrıca bu dönemde Hanımın Çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Dila Hanım gibi televizyon dizileri için çeşitli parçaları seslendirdi.

İlk albümünden beş yıl sonra ikinci albümünün kayıtlarına başladı. 2012 yılının yaz aylarında ikinci albümünün kayıtları için stüdyoya girdi. 2013 yılının ilk aylarında Ender Balkır adıyla Ahir adını verdiği ikinci albümünü yayınladı. Albüm Marka Müzik etiketiyle yayınlanmıştır. Albümde on beş parça yer almaktadır. Ayrıca albümde "İzzetli Hürmetli Bilirim Seni" adlı parçada Cengiz Özkan ile "Seyyah Oldum" parçasında ise Sevcan Orhan ile düet yapmıştır. Albümden sadece "Seyyah Oldum" adlı parçasını yayınlamıştır. İlk albümünden sonra tarz değişikliğine gitmiş ve uzun olan saçlarını kısaltmıştır. Bu albümle birlikte popülerliği artmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. 10 Şubat 2017 tarihinde Elazığ'ın Harput yöresine ait olan türkülerden oluşan yirmi parçalık bir albüm yayınlamıştır. Kalan Müzik etiketiyle yayınlanan albüm için, 9 Mart 2017 tarihinde Şişli'de Kent Kültür Merkezi'nde albüm için lansman konseri düzenlemiştir. Albümden sadece "Beyaz Giyme" adlı parçayı yayınlamıştır. Fakat parçaya klip çekmemiştir. Bu dönemde birçok toplama albümde yer almıştır. 21 Ocak 2019 tarihinde sözleri Nesimi Çimen'e müziği ise Aşık Emrah'a ait olan "Ruhumda Sızı" adlı bir single yayınlamıştır. Parça, Çukur adlı televizyon dizisinde yayınlanmasından sonra büyük bir patlama yaşamıştır. Ender Balkır ülke çapında geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Bu parçanın ardından söz ve müziği Neşet Ertaş'a ait olan "Neredesin Sen" adlı parçayı single olarak yayınladı. 2019 yılının sonunda "Yola Bakın Belki Gelen Babamdır" adlı uzun havayı single olarak yayınlamıştır. 2020 yılında "Dostum Dostum" ve "Bunca Gamı Bunca Derdi" adlı iki single daha yayınlamıştır. Ayrıca, rap sanatçısı Eko Fresh ile birlikte "Du bist anders" adlı bir parçada düet yapmıştır.

Ender Balkır 4 Haziran Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

Diskografi

Ezim Ezim (2007)

Ahir (2013)

Harput (2017)

Filmografi

Düğün Dernek (2013)

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