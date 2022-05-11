Ender Balkır kim? Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Ender Balkır hakkında Ender Balkır kimdir? Ender Balkır nereli, kaç yaşında? Ender Balkır şarkıları konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden Ender Balkır hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...

ENDER BALKIR KİMDİR?

Ender Balkır 10 Şubat 1977 doğumlu Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. Çocuk yaşlarda bağlama başlamıştır. Liseyi bitirdikten sonra konservatuarda okumak istemiştir fakat ailesinden destek göremeyince üniversitede matematik bölümünde okumaya karar verdi ve 1994 yılında girdiği üniversite sınavında 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünü kazandı. 2000'li yılların başında İstanbul'da matematik öğretmenliği yaptı. Daha sonra öğretmenliği bırakarak tamamen müziğe yöneldi. Mekanlarda sahne almaya başladı ve aynı zamanda bir albüm hazırlığına başladı. 2006 yılının son aylarında Murat Tambay ile birlikte ilk albümü için stüdyoya girdi. Beş altı aylık sürenin ardından ilk albümünün kayıtlarını tamamladı. Ezim Ezim adını verdiği ilk albümünü Ender adıyla çıkardı. On parça bulunun albümden, albümle aynı adı taşıyan "Ezim Ezim" adlı parçaya klip çekti. İlk albümünün ardından radyo ve televizyon programlarına konuk olmaya başlamıştır. 2009 yılında yayınlanan ve çeşitli sanatçıların yer aldığı Uzun Yol Türküleri Vol. 1 adlı albümde "Yüksek Minarede Kandiller Yanar" adlı eseri seslendirmiştir. İki yıl sonra Uzun Yol Türküleri Vol. 2 albümünde "Kar mı Yağmış Şu Harputun Başına" adlı eseri Ayrıca bu dönemde Hanımın Çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Dila Hanım gibi televizyon dizileri için çeşitli parçaları seslendirdi.

İlk albümünden beş yıl sonra ikinci albümünün kayıtlarına başladı. 2012 yılının yaz aylarında ikinci albümünün kayıtları için stüdyoya girdi. 2013 yılının ilk aylarında Ender Balkır adıyla Ahir adını verdiği ikinci albümünü yayınladı. Albüm Marka Müzik etiketiyle yayınlanmıştır. Albümde on beş parça yer almaktadır. Ayrıca albümde "İzzetli Hürmetli Bilirim Seni" adlı parçada Cengiz Özkan ile "Seyyah Oldum" parçasında ise Sevcan Orhan ile düet yapmıştır. Albümden sadece "Seyyah Oldum" adlı parçasını yayınlamıştır. İlk albümünden sonra tarz değişikliğine gitmiş ve uzun olan saçlarını kısaltmıştır. Bu albümle birlikte popülerliği artmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. 10 Şubat 2017 tarihinde Elazığ'ın Harput yöresine ait olan türkülerden oluşan yirmi parçalık bir albüm yayınlamıştır. Kalan Müzik etiketiyle yayınlanan albüm için, 9 Mart 2017 tarihinde Şişli'de Kent Kültür Merkezi'nde albüm için lansman konseri düzenlemiştir. Albümden sadece "Beyaz Giyme" adlı parçayı yayınlamıştır. Fakat parçaya klip çekmemiştir. Bu dönemde birçok toplama albümde yer almıştır. 21 Ocak 2019 tarihinde sözleri Nesimi Çimen'e müziği ise Aşık Emrah'a ait olan "Ruhumda Sızı" adlı bir single yayınlamıştır. Parça, Çukur adlı televizyon dizisinde yayınlanmasından sonra büyük bir patlama yaşamıştır. Ender Balkır ülke çapında geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Bu parçanın ardından söz ve müziği Neşet Ertaş'a ait olan "Neredesin Sen" adlı parçayı single olarak yayınladı. 2019 yılının sonunda "Yola Bakın Belki Gelen Babamdır" adlı uzun havayı single olarak yayınlamıştır. 2020 yılında "Dostum Dostum" ve "Bunca Gamı Bunca Derdi" adlı iki single daha yayınlamıştır. Ayrıca, rap sanatçısı Eko Fresh ile birlikte "Du bist anders" adlı bir parçada düet yapmıştır.

1977-2006: İlk yılları ve başlangıç

Ender Balkır, 10 Şubat 1977 tarihinde Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi Mersin'de yaşıyordu. Bir ablası ve bir abisi vardır. Üç kardeş arasında küçük olanıdır. İlk ve orta öğrenimini Mersin'de tamamladı. Bu zamanlarda tahtadan yaptığı telsiz sazı ile türküler mırıldanmaya başladı. O denli tutkuyla sarıldı ki türkülere, ortaokulun ilk yılında bağlama çalmaya başladı. Onun deyimiyle; bağlama çalmak türkü söylemek, kendini ifade edebilmenin en kısa ve yalın yoluydu. Yine ilkokul yıllarında babasının kaset arşivlerini dinliyordu. 1983-1989 yılları arasında Arif Sağ, Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu ve Yavuz Top gibi sanatçıların yer aldığı yer yedi albüm olarak yayınlanan Muhabbet adlı seri albümden oldukça etkilendi. Yaşadığı şehirde lise öğrenimine başladı ve bu dönemde müziğe daha fazla ağırlık verdi. Bu dönemde Selda Bağcan, Ahmet Kaya, Hasret Gültekin, Zülfü Livaneli ve Güler Duman gibi çeşitli sanatçıların albümlerini alarak albümdeki parçaları dinleyerek kendini geliştirmiştir. Bu dönemde sadece Türk halk müziği değil farklı tarzlarda müzik türleri de dinlemiştir. Liseyi bitirdikten sonra konservatuarda okumak istedi fakat ailesinden destek göremeyince bu hayalinden vazgeçti.

1994 yılında konservatuvara girmekten vazgeçti ve aynı yıl 19 Mayıs Üniversitesi matematik bölümünü kazandı. Üniversite yıllarında Samsun'da yaşadı ve bu dönemde Samsun'da müzikal faaliyetlere devam etti. 2000 yılında üniversiteden mezun oldu ve ailesinin yanına geri döndü. Mersin'de ailesinin yanında bir süre kaldıktan sonra matematik öğretmeni olarak İstanbul'a ataması çıktı. 2001 yılında öğretmenlik için İstanbul'a geldi. 2001- 2004 yılları arasında İstanbul'da öğretmen olarak hayatını sürdürdü. Üç yıl öğretmenlik yaptı ve bu dönemde müzikten kopmadığı için hayatında sadece müziğin olması gerektiğine karar verdi ve 2004 yılında devlet memurluğundan istifa etti. 2004-2006 yılları arasında bazı mekanlarda sahneye çıkmaya başladı ve dönemde bir albüm hazırlığına girdi. 2006 yılının sonlarına Seyhan Müzik ile bir anlaşma yaptı ve Murat Tambay prodüktörlüğünde ilk albümünün kayıtlarına başladı. Beş altı ay kadar süren albüm kayıtlarından sonra ilk albümünün kayıtlarını tamamladı. 9 Mayıs 2007 tarihinde Ender adıyla Ezim Ezim adını verdiği ilk albümünü yayınladı.

2007-2014: Ezim Ezim, Ahir ve Soundtrack albümler

Ender Balkır, 2004 yılında devlet memurluğundan istifa etti. 2004-2006 yılları arasında bazı mekanlarda sahneye çıkmaya başladı ve dönemde bir albüm hazırlığına girdi. 2006 yılının sonlarına Seyhan Müzik ile bir anlaşma yaptı ve Murat Tambay prodüktörlüğünde ilk albümünün kayıtlarına başladı. Beş altı ay kadar süren albüm kayıtlarından sonra ilk albümünün kayıtlarını tamamladı. 9 Mayıs 2007 tarihinde Ender adıyla Ezim Ezim adını verdiği ilk albümünü yayınladı. İlk stüdyo albümünde on parça yer aldı. Albümde yer alan "Halaylar" adlı son parça "Kar Yağar Bardan Bardan", "Eğdim Kavak Dalını", "Bir Dilim, İki Dilim, Üç Dilim Elma" adlarında üç ayrı eserden oluşmaktadır.[8] Albümden sadece albüme adını veren "Ezim Ezim" adlı parça yayınlanmıştır. Albümün en çok ses getiren eserlerinden birisi olmuştur ve parçanın girişinde elektro gitar solosu yer almıştır. Parçanın klibinin girişinde "Baba Bugün Dağda Duman Yeri Var" adlı uzun havayı okumuştur. "Ezim Ezim" adlı eserin söz ve müziği Zaralı Halil Söyler'e aittir. "Arpa Buğday Daneler", "Deniz Kenarında", "Pınarın Başında", "Ben Feleği Gördüm" ve "Gelin Yarim" gibi parçaların sözleri anonimdir. "Aşkın İle" adlı eserin söz ve müziği Çağatay Serdar' aittir. Albümde yer alan tek uzun hava olan "Baba Bugün Dağda Duman Yeri Var" adlı parçanın söz ve müziği Celal Güzelses'e aittir. "Hak Yolunda" adlı eserin söz ve müziği ise İbrahim Dizlek'e aittir. Ender Balkır'ın Ender adıyla çıkardığı ilk albümünün yapımcılığını Bülent Seyhan ve Fuat Seyhan üstlenmiştir. Albümde Murat Tambay, Serkan Balkan, Ferhat Güneş, Nejat Özgür, İsmail Altunsaray, Adnan Karaduman, Ertan Tekin ve Ömer Arslan gibi isimlerle çalışmıştır. Albümde Hüseyin Deniz Aydın, Özgür Korkmaz ve Hayal gibi isimler geri vokalde yer almışlardır. "Ezim Ezim" adlı parçanın klibinin yönetmenliğini Cumali Çöp üstlenmiştir. İlk albümündeki başarısından sonra çeşitli mekanlarda sahne almaya devam etmiştir. 23 Aralık 2009 tarihinde yayınlanan Uzun Yol Türküleri Vol. 1 adlı toplama albümde "Yüksek Minarede Kandiller Yanar" adlı söz ve müziği anonim olan eseri seslendirmiştir. Kanal D'de yayınlanan Hanımın Çiftliği adlı dizi için "Hüseynik" adlı eseri seslendirmiştir. Dizinin final bölümünde "Ağlama Yar" adlı eseri seslendirmiştir. Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ustura Kemal ve Dila Hanım gibi televizyon diziler için seslendirdiği parçalarla popülaritesini arttırdı.

Ender Balkır ilk albümünün ardından 2012 yılının yaz aylarında ikinci albümü için stüdyoya girdi. İkinci stüdyo albümünün kayıtları yaklaşık beş ay kadar sürdü. 18 Şubat 2013 tarihinde Ahir adını verdiği ikinci albümünü yayınladı. Albümde on beş parça yer almıştır. Albüm, Marka Müzik etiketiyle yayınlanmıştır. Albümde Celal Güzelses, Zaralı Halil Söyler, Muharrem Ertaş ve Sadettin Kaynak gibi ölümsüz ustalara ait eserler ve anonim türkülerin yer aldığı albümün müzik yönetmenliği ve aranjörlüğünü Önder Meral yapmıştır. Ender Balkır, bu dönemde Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Arif karakterinin dizide seslendirdiği türküleri söylemiştir. Ender Balkır, Montreal Film Festivali En iyi Film Ödülü'nü alan Ateşin Düştüğü Yer adlı sinema filminde bir türkü seslendirmiştir. Bu albümde Cengiz Özkan ve Sevcan Orhan gibi isimlerle düet yapmıştır. "Hüseynik", "Seyyah Oldum", "Çay İçinde Adalar" ve "Bugün de Günlerden" gibi parçalar albümün öne çıkan parçaları olmuştur. İlk albümünden sonra tarz değişikliğine gitmiş ve uzun olan saçlarını kısaltmıştır. Bu albümle birlikte popülerliği artmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. Ahir albümünün yayınlanmasından sonra sıkça televizyon ve radyo programlarına konuk olmuştur. 6 Aralık 2013 tarihinde vizyona giren başrollerinde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Düğün Dernek adlı komedi filminin müziklerini hazırlamıştır. Ayrıca filmde kısa bir rolde almıştır.

2015-günümüz: Harput albümü ve tekliler

Ender Balkır, 2015 ve 2016 yıllarında Uzun Yol Türküleri 3 (2015), Ege'ye Kalan (2015), Hayal Perdesi (2016) ve Karadeniz'e Kalan 3 (2016) gibi birçok toplama albümde yer almıştır. Bu dönemde sıkça televizyon programlarına konuk olmuş ve sahne almıştır. 10 Şubat 2017 tarihinde Harput adını verdiği üçüncü albümünü yayınladı.[13] Ender Balkır albümde Elazığ yöresel ve klasikleşen türkülerini seslendirmiştir. Albüm adını Elâzığ'da bulunan ve antik kent olan Harput'tan alır. MÖ 20. yüzyıldan beri yerleşimin bulunduğu Harput, tarih ve kültürüyle adeta Elâzığ bölgesini temsil eder. Albümde yirmi parça bulunmaktadır. "Al Almayı Daldan Al", "Kar mı Yağmış Şu Harput'un Başına", "Ahçik" ve "Dağlar Dağımdır Benim" gibi eserler albümün ön plana çıkan parçaları olmuştur. 9 Mart 2017 tarihinde Şişli Kent Kültür Merkezi'nde albüm için lansman konseri düzenlemiştir. Oldukça beğenilen konser dinleyicilerden olumlu tepkiler almıştır. Konserden üç ay sonra konseri Youtube kanalında paylaşmıştır. Harput albümüyle beklediği ilgiyi alan Ender Balkır, 28 Nisan 2017 tarihinde sözleri anonim olan "Beyaz Giyme" adlı parçayı single olarak yayınladı. Albüm ve single'ın yanı sıra konserler yoğun bir şekilde sahne almıştır. 2017-2021 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Çukur adlı dizi için Nesimi Çimen'in "Ruhumda Sızı" adlı eserini seslendirmiştir.

İkinci sezonun yirmi yedinci bölümü yayınlanan parça büyük ilgi görmüştür. Ender Balkır, Nesimi Çimen'in oğlu Mazlum Çimen'den alarak kısa bir sürede kaydı yapmıştır. Parça dizide yayınlandıktan sonra büyük beğeni toplamış ve Ender Balkır ülke çapında tanınmaya başlamıştır. "Ruhumda Sızı", Youtube'da 100 milyona yakın bir tıklanmıştır. Aynı parçanın canlı performansı ise 50 milyon tıklanmayı geçmiştir. 1 Şubat 2019 tarihinde söz ve müziği Neşet Ertaş'a ait olan "Neredesin Sen" adlı eseri seslendirmiş ve single olarak yayınlamıştır. Çukur dizisinin üçüncü sezonun on ikinci bölümü için sözleri Aşık Mustafa Ruhani'ye ait olan "Yola Bakın Belki Gelen Babamdır" adlı eseri seslendirmiştir. 9 Aralık tarihinde ise eseri single olarak yayınladı.

15 Şubat 2020 tarihinde söz ve müziği anonim olan "Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık" adlı eseri single olarak yayınlamıştır. Parça, FOX'ta yayınlanan Zümrüdüanka adlı dizide yayınlanmıştır.

15 Mart tarihinde Fulya Koç ile birlikte "Uyur İdik Uyardılar" adlı bir single yayınladı. Bu dönemde dünyada hızla yayılmakta olan COVID-19 pandemisi'nden dolayı sokağa çıkma yasakları başladı ve her yer kapandı. Bu dönemde Ender Baklır, sahne alamadığı için sosyal medya hesaplarından online konser vermiştir. 17 Nisan 2020 tarihinde Ahmet Kaya'nın Yıldızlar ve Yakamoz (1996) albümünde yer alan "Öyle Bir Yerdeyim ki" adlı parçayı seslendirmiş ve single olarak yayınlamıştır. 2020'nin Haziran ayında Sahne Emekçileri için konser için online konser vermiştir. 24 Ekim'de Zümrüdüanka dizisi için söz ve müziği Aşık İsmail Daimi'ye ait olan "Bunca Gamı Bunca Derdi" adlı eseri seslendirmiştir ve single olarak yayınlamıştır. 10 Nisan 2021 tarihinde "Sen Benimsin" adlı bir single yayınladı. İki gün sonra "Kara Kader" adlı bir single yayınladı.

ENDER BALKIR ŞARKILARI

Ezim Ezim (2007)

Ahir (2013)

Harput (2017)

Haberler.com - Gündem