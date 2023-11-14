Endeksa, büyük veri analizi ve makine öğrenimi ile gayrimenkul piyasasını dönüştürüyor

Endeksa, makine öğrenimi ve büyük veri analizi tekniklerinin gayrimenkul piyasasını ve değerleme-analiz süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü açıkladı. Algoritmalar ve büyük veri analiz teknikleri sayesinde pazar trendleri ve yatırımcı davranışları derinlemesine incelenebiliyor. Bu teknoloji, gayrimenkul yatırımcılarının daha detaylı analizler yaparak doğru karar vermelerini sağlıyor.

Endeksa, büyük veri analizi ve makine öğrenimi tekniklerinin gayrimenkul piyasasını ve değerleme-analiz süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, makine öğrenmesi ve büyük veri analizleri, gayrimenkul değerleme, lokasyon analizi ve öngörüleri sunma hizmetlerinin doğasını değiştirdi.

Endeksa yetkililerine göre, algoritmaların ve büyük veri analiz tekniklerinin tartışılmaz imkanları ve sağladıkları çok yönlü faydalar, Türkiye gayrimenkul piyasasının güncel durumu göz önüne alındığında daha fazla önem kazanıyor.

Fiyatların değişkenliğini koruduğu bu dönemde, bilimsel metotlar ve teknolojinin imkanlarından faydalanmak hem tüm paydaşlar için hem de Türkiye gayrimenkul sektörünün geleceği için anahtar niteliği taşıyor.

"Yatırımcı davranışları derinlemesine incelemek artık mümkün"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, makine öğrenmesi ve büyük veri analizine dayalı tekniklerle pazar trendlerinin ve yatırımcı davranışlarının daha önce hiç olmadığı kadar derinlemesine incelenmesinin artık mümkün olduğunu bildirdi.

Yapay zeka sayesinde artık lokasyon, boyut, olanaklar, piyasa eğilimleri ve tarihi veriler gibi pek çok faktörü içeren büyük miktarda verinin hızla analiz edilmesinin mümkün olduğunu kaydeden Öğüt, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu sayede şeffaf ve bağımsız gayrimenkul değerine ulaşılıyor. Çünkü algoritmalar doğaları gereği subjektif olamazlar. Tek yaptıkları objektif kriterlere ve veriye odaklanarak analiz yapmaktır. Bu şeffaflık paydaşlar arasında elbette güven köprülerinin daha kolay bir şekilde kurulmasını sağlıyor. Bu da değerleme sürecinde yaşanabilecek anlaşmazlık veya uyuşmazlıkları da tamamıyla ortadan kaldırıyor."

Öğüt, Endeksa kullanıcılarının gayrimenkullerine ait temel bilgileri girdiklerinde satış ve kira bedelinin yanı sıra bölgenin yatırım değeri ve yakınındaki olanaklar gibi pek çok detaya hızlıca erişebildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sadece konutlar değil arsa ve arazilerin de bölgesel metrekare satış fiyatları ile yıllık değer değişimleri, gelecekteki değer artışları kolaylıkla öğrenilebiliyor. Kısacası bu teknoloji, gayrimenkul yatırımcılarının daha detaylı analizler yaparak doğru karar vermelerini sağlıyor. Endeksa ile kurulduğu günden bu yana 4 milyar metrekare alanın, 5 milyondan fazla konutun değeri tespit edildi."