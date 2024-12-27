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Endaze nedir? (Kim Milyoner Olmak İster)

Endaze nedir? (Kim Milyoner Olmak İster)
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Endaze nedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Endaze nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Endaze nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ENDAZE NEDİR?

A: 65 santimetrelik uzunluk ölçüsü

B: 65 gramlık ağırlık ölçüsü

C: 65 metrekarelik alan ölçüsü

D: 65 litrelik hacim ölçüsü

Cevap : A

Endâze, Osmanlı döneminde kullanılan bir ölçü birimidir. Metrik sisteme göre 65 santimetre uzunluğundadır. Genellikle çarşı ve pazarlarda kumaş ve benzeri ürünlerin ölçümünde kullanılmıştır. Çarşı arşını ve mimari arşın da olduğu gibi, şimşir, demir ve çelikten imâl edilirdi. Günümüzde Topkapı Sarayı'nda 3 adet endâze bulunmaktadır. Endâze, "rubu" denilen sekiz eşit bölüme ayrılırdı ve her rubu da iki eşit bölüme ayrılırdı. Bu iki bölüme de "girah" adı verilirdi.

Halil ibn Ahmed el-Ferahidi'ye göre endâze, Farsçada "ölçme" anlamına gelen "endâh" kelimesinden türemiştir. Atatürk Devrimleri ile 1 Nisan 1931'de kaldırılmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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