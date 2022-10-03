ENAG nedir, ne demek? ENAG açılımı nedir? Enflasyon Araştırma Grubu nedir? ENAG kimin?

Enflasyon arttı mı? Eylül ayı enflasyon oranı arttı mı? Eylül enflasyon oranı ne kadar oldu?

Enflasyon rakamlarıyla ilgili bilgiler veren ve araştırmalar yapan gruplardan birisi ENAG nedir, ne demek? Detaylar yazımızda...

ENAG AÇILIMI NEDİR?

ENAG'ın açılımı "Enflasyon Araştırma Grubu" demektir.

ENAG NEDİR? ENAG NE DEMEK?

ENAG, Enflasyon Araştırma Grubu'nun kısaltılmış halidir. ENAG, çeşitli verileri göz önüne alarak bazı kalemlerde enflasyon araştırmaları yapan bir gruptur. Aylık ve yıllık ekonomik analizler yapan ve ürünlerdeki fiyat değişimlerini kayıt altına alan grup çeşitli projelere de sahip.

Ürünlerdeki fiyat değişimini sürekli takip edebilmek adına günlük enflasyon verilerini hesaplamayı da savunan grup, bu alanda da çalışmalar yürütüyor. Verilerini her ayın 3'ünde açıklayan ENAG'ın araştırma grup üyeleri arasında:

Prof. Dr. Veysel Ulusoy (Yönetici)

Serkan Gençer (Finansal Ekonomi, Doktor Adayı, Yürütücü)

Dr. Serhat Hasançebi (Uni. of Basque Country, Ekonomi)

Dr. Mustafa Demirok (Finansal Ekonomi)

Mehmet Çağdaş Işim (Finansal Analist)

Barış Kaan Basdil (ENAGrup Fransa Temsilcisi, Toulouse Üniversitesi)

Özenç Aslan (Güney Kaliforniya Üniversitesi - Ekonomi)

vb. gibi isimler yer almaktadır.

ENAG NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Prof. Veysel Ulusoy yaptığı bir açıklamasında: Temel olarak yaklaşık altı yıllık bir düşüncenin ürünü. Bir doktora tezi belirleme aşamasında ortaya çıktı. Çok da güzel oldu. Zira Türkiye için geçerli bir denge denetim rolü üstlendi. Bu proje için biz de Harvard Üniversitesi'ndeki meslektaşlarımızdan esinlendik.

Biz dedik ki günlük olarak borsadaki faaliyetleri, endeksleri ölçebiliyoruz. Her dakika faiz oranlarını görüyoruz. Televizyonun alt kısımlarında her dakika döviz kurunu görüyoruz. Fakat onların hepsine etki eden enflasyon oranını günlük olarak görmüyoruz. Ancak akademik hayatta artık günlük enflasyonu da modellerimize katmak zorundaydık. Bu açığı gidermek için yola çıktık ve başardık da.

Enflasyonu hesaplamak hem karmaşık hem de sorumluluk isteyen bir iş. Türkiye İstatistik Kurumu'nun sorumluluğuna baktığınızda, orada açıklanan bir istatistiğin cüzdanımıza etki ettiğini bilmek çok önemli bir şey. Enflasyonu örneğin aylık yüzde 13 değil de, çeşitli nedenlerden veya hatalardan dolayı yüzde 11 açıklanırsa o iki puan insanların cebinden çalınmış olur. Çünkü maaşlara verilen zamlar da bu enflasyon rakamları üzerinden hesaplanır.