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ENAG enflasyon oranı yüzde kaç? ENAG Mayıs 2023 enflasyon oranı ne kadar?

ENAG enflasyon oranı yüzde kaç? ENAG Mayıs 2023 enflasyon oranı ne kadar?

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ENAG ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı. Doğal gaz fiyatlarının sabit tutulduğu hesaplamaya göre, aylık %7,35 ve yıllık %109,01olarak açıklandı.

2023 ENFLASYON ORANI NE KADAR?

ENAG enflasyon oranı yüzde kaç? 2023 enflasyon oranı ne kadar?

ENAG enflasyon oranı yüzde kaç? 2023 enflasyon oranı ne kadar?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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