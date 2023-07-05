ENAG enflasyon oranı haziran kaç oldu? 2023 Haziran ENAG enflasyon oranı ve enflasyon farkı kaç? Yıllık enflasyon kaç oldu ENAG?

Memur ve emekli zammında belirleyecek etken olan 6 aylık enflasyon farkı, açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Peki, ENAG enflasyon oranı açıklandı mı? ENAG enflasyon oranı haziran kaç oldu? Haziran ayı enflasyon kaç oldu? Yıllık enflasyon kaç oldu ENAG?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Gözler ise Enflasyon Araştırma Grubu'na çevrildi. (ENAG) Yapılan açıklamada yıllık enflasyon belirlendi. Vatandaşlar ise soruyor ENAG enflasyon oranı açıklandı mı? ENAG enflasyon oranı haziran kaç oldu? Haziran ayı enflasyon kaç oldu? Yıllık enflasyon kaç oldu ENAG? İşte detaylar…

ENAG ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da saat 10.00'da açıklandı. TÜİK'ten gelen açıklamada Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 38,21 olarak belirlendi. Gözler ise ENAG'a çevrildi. ENAG'a göre ise haziranda tüketici fiyatları aylık yüzde 8,54, yıllık yüzde 108,58, 6 aylık yüzde 50,53 arttı.

ENAG ENFLASYON ORANI HAZİRAN ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklamak üzere 10 Temmuz Çarşamba günü toplantısını tamamladı. TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.Gözler ise ENAG'a çevrildi. ENAG'a göre ise haziranda tüketici fiyatları aylık yüzde 8,54, yıllık yüzde 108,58, 6 aylık yüzde 50,53 arttı.