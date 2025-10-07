En yüksek değerli Türk futbolcular! Piyasa değerleri güncellendi

En yüksek değerli Türk futbolcular! İtalya Serie A'da oynayan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Güncelleme sonrasında Türk futbolcular arasında büyük bir değişim yaşandı.

EN YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCU KİM?

Transfermarkt verilerine göre Juventus forması giyen Kenan Yıldız, 75 milyon euroluk piyasa değeriyle listenin zirvesine çıktı. Milli futbolcu, 2023 yılında profesyonel sözleşme imzaladığında yalnızca 1 milyon euro değerindeydi. Son iki yılda değerini 75 kat artıran Kenan Yıldız, Türk futbol tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaşan oyuncusu oldu. Bu artış, genç futbolcunun Avrupa'daki konumunu da güçlendirdi.

Kenan Yıldız'ın bu yükselişi, Türk futbolunun son yıllardaki genç yetenek potansiyelini de gösteriyor. Değerini 50 milyon eurodan 75 milyon euroya çıkaran yıldız oyuncu, aynı zamanda Juventus'un en değerli futbolcularından biri haline geldi. Bu gelişme, Avrupa liglerinde forma giyen Türk oyuncuların ekonomik değerine de önemli bir katkı sağladı.

KENAN YILDIZ VE ARDA GÜLER'İN PİYASA DEĞERİ KAÇ?

Listenin ikinci sırasında Real Madrid forması giyen Arda Güler yer aldı. 60 milyon euro piyasa değerine ulaşan Arda Güler, Kenan Yıldız'ın ardından en değerli Türk futbolcu konumunda bulunuyor. Onları 28 milyon euroluk değeriyle Orkun Kökçü, 25 milyon euro ile Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz takip etti. Bu isimler, Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyen ve değerleriyle dikkat çeken milli futbolcular arasında yer aldı.

Son güncelleme sonrası açıklanan verilere göre, Türk futbolcuların piyasa değerleri son dönemde önemli bir artış gösterdi. Özellikle genç futbolcuların değerlerindeki hızlı yükseliş, uluslararası arenada Türk futboluna yeni bir ivme kazandırdı. Kenan Yıldız ve Arda Güler gibi genç isimler, Avrupa kulüplerinde gösterdikleri performansla listelerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.