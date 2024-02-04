En yaygın bulunan kan türü nedir? Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı en fazladır

En yaygın bulunan kan türü nedir? Sorusu, Kim Milyoner Olmak İster programında yeni bölümde yer almakta olan yarışmacının sorusu olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor ve sorunun cevabını merak etmekte olan birçok kişi cevabı internet üzerinde araştırıyor. Peki, En yaygın bulunan kan türü nedir? Kim milyoner olmak ister kan sorusu cevabı ne, hangi şık?Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı en fazladır?

EN YAYGIN BULUNAN KAN TÜRÜ NEDİR?

Kim Milyoner Olmak İster programında yer almakta sorunun cevabı henüz açıklanmadı. Buna göre programda yer almakta olan En yaygın bulunan kan türü nedir? Sorusunun hangi şık olduğu henüz bilinmiyor. Sorunun cevabı birazdan yayınlanacak olan bölümün devamı ile birlikte belli olacak ve ardından haberimiz güncellenecektir. Programda açıklanan sorunun cevabı ile merak edilmekte olan soru yanıt buldu.

A) A RH +

B) B RH +

C) 0 RH +

D) AB RH +

Cevap: C şıkkı

Dünya genelindeki istatistiklere göre;

- Her 100 kişiden 40'ı 0 RH+

- Her 100 kişiden 7'si 0 RH-

- Her 100 kişiden 34'u A RH+

- Her 100 kişiden 6'sı A RH-

- Her 100 kişiden 8'i B RH+

- Her 100 kişiden 1'i B RH-

- Her 100 kişiden 3'ü AB RH+