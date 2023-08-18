Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) hakkında araştırmalar sürüyor. En yakın ALES sınavı ne zaman? Sorusu, sınava katılacak olan adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, En yakın ALES sınavı ne zaman? Bir sonraki ALES sınavı hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavına hazırlanmak isteyen adaylar tarafından ALES sınavı ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Sınava başarılı bir şekilde hazırlanmak isteyenler tarafından ALES sınavı oldukça büyük önem taşıyor. Peki, En yakın ALES sınavı ne zaman? Bir sonraki ALES sınavı hangi tarihte yapılacak?

EN YAKIN ALES SINAVI NE ZAMAN?

2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan üç sınavdan iki tanesi geçtiğimiz tarihler içerisinde gerçekleştirildi. 2023 yılının üçüncü ALES sınavı olan Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) sınavı 19 Kasım'da yapılacak.

ALES SINAV SORULARI 2023

ALES sınav soruları, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde herkese açık bir şekilde paylaşılıyor. ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde bulunmakta olan "ALES Çıkmış Sorular" sekmesi üzerinden daha önceki yıllardaki birçok farklı soruya kolay bir şekilde ulaşabilir, aynı internet sitesi üzerinden "Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı" sekmesi ile Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarına da erişim sağlayabilirsiniz. ALES sınav sorularına ulaşmak için aşağıda yer almakta olan bölüme tıklayabilirsiniz.

ALES SINAV SORULARI 2023 ÖSYM EKRANI