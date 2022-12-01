En uzun gece ne zaman? 21 Aralıkta neler olur?

Aralık ayı sonunda Dünya, Oğlak Dönencesi'ne girecek. Kışın başladığı tarih olarak kabul edilen dönencede gündüzler uzar, geceler ise kısalır. Peki, En uzun gece ne zaman yaşanacak? 21 Aralıkta neler olur? Gündönümü nedir? En uzun gece hangi şehirlerde yaşanır? İşte konu hakkında merak edilenler...

Milyonlarca vatandaş Sabah erken saatlerde okul veya iş için evlerinden çıkıyor. Henüz hava aydınlanmadan yola çıkıyor. Ancak kısa bir süre sonra Dünya, yeni bir dönenceye girecek ve günler daha uzun yaşanacak. Peki, En uzun gece ne zaman yaşanacak? 21 Aralıkta neler olur? Gündönümü nedir? Detaylar haberimizde...

EN UZUN GECE NEREDE YAŞANACAK?

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güneş ışıklarının dik geldiği 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanacak ve geceler kısalmaya başlayacak.21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir.

KIŞ DÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır.

21ARALIKTA NELER OLUR?

Güneş ışınları Güney Yarımküre 'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre 'ye en eğik açılarla gelir. Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir. Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz. Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir. Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bugün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır. Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar.

EN UZUN GECE HANGİ ŞEHİRDE YAŞANACAK?

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

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