Yakın zamanda düzenlenen uzun yatma yarışmasını Lidija Markovic ve Filip Knezevic kazandı. Yarışmayı kazananlar 1000 avro ödülü ve "en tembel vatandaş" unvanını aldı. Peki, En tembel vatandaş yarışması nerede? En tembel vatandaş yarışması hangi ülkede yapılıyor?

En tembel vatandaş yarışması nerede? En tembel vatandaş yarışması hangi ülkede yapılıyor?

En tembel vatandaş yarışması nerede? Sorusu, gündeme gelen haberler ile birlikte merak ediliyor. Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışmasını 49'uncu günde Lidija Markovic ve Filip Knezevic kazandı. Peki, En tembel vatandaş yarışması nerede? En tembel vatandaş yarışması hangi ülkede yapılıyor? İşte yarışmanın yapıldığı köy!

EN TEMBEL VATANDAŞ YARIŞMASI NEREDE?

Yarışma Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında düzenlenmekte. Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmayı kazanan Markovic ve Knezevic, 1000 avro ödülü ve "en tembel vatandaş" unvanlarını paylaştı.

Bu yıl 12'nci kez düzenlenen yarışmada ödül kazananlar, 1200 saate yakın süre yatarak, yarışma rekorunu da kırdı. Daha önceki yıllarda birkaç gün süren yarışmada, katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayıldı. Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabildi.