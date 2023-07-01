Az önce deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından deprem oldu mu, nerede oldu soruları araştırılıyor. Peki, En son nerede deprem oldu? Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? İşte detaylar...

Kandilli ve Afad verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Dün deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından bugün meydana gelen depremler araştırılmaktadır. Peki, En son nerede deprem oldu? Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre saat 04.00'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.