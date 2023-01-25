Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.37'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Gelişme sonrası en son deprem nerede oldu? Yeni depremin şiddeti kaç merak edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde de hissedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı. En son deprem nerede oldu? Yeni depremin şiddeti kaç?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedilirken deprem; yerin 41 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar olumsuz bir ihbarın yapılmadığı bildirildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.