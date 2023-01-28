Deprem mi oldu merak ediliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki,En son deprem nerede oldu? 28 Ocak Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! İşte, Yakınımdaki deprem nerede oldu? Yanıtı haberimizde...

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. En son deprem nerede oldu? 28 Ocak Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

İran'ın batısındaki Hoy kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.14'te yaşanan şiddetli sarsıntı Van ve çevre illerde de hissedildi.

İran'ın batısındaki Hoy kenti akşam şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 21.14'te gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 5.8 olarak duyurdu. Yerin 6.49 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Van'ın Başkale ilçesi başta olmak üzere çok sayıda yerde hissedildi. Deprem nedeniyle Van'da da panik yaşandı.