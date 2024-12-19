En son deprem ne zaman oldu? 19 Aralık az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

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SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

19 Aralık tarihinde saat 04:58'de Denizli'nin Baklan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.