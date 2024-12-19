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En son deprem ne zaman oldu? 19 Aralık az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

En son deprem ne zaman oldu? 19 Aralık az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
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Son dakika deprem listesi ve az önce deprem nerede oldu gündeme geliyor. 19 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu ve Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Peki, 19 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce nerede deprem olduğu merak edilirken son dakika deprem listesi ve 19 Aralık en son depremler kaç şiddetinde olduğu gündeme geliyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde gerçekleştiği araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi güncel veriler haberimizde yer alıyor. 19 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Son dakika az önce deprem nerede oldu? Detaylar haberimizdedir…

SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

19 Aralık tarihinde saat 04:58'de Denizli'nin Baklan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

En son deprem ne zaman oldu? 19 Aralık az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.

En son deprem ne zaman oldu? 19 Aralık az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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