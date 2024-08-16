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En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

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16 Ağustos tarihinde Türkiye'de hangi depremler meydana geldiği ve en son deprem ne zaman oldu soruları sık sık araştırılıyor. Depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi merak ediliyor. Peki, En son deprem ne zaman oldu?

En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem ne zaman olduğu merak ediliyor. En son kaç şiddetinde deprem oldu ve az önce nerede deprem olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kandilli ve AFAD en son deprem listesi haberimizde yer alıyor...

EN SON DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Suriye'nin Salamiyah bölgesinde, Hamah iline bağlı olarak 16 Ağustos 2024 tarihinde saat 13:18'de meydana gelen deprem, 4.2 büyüklüğünde ölçüldü. Depremin merkez üssü Salamiyah'ın 107.25 kilometre doğusunda, Türkiye'nin Hatay iline bağlı Altınözü bölgesinin yakınlarında gerçekleşti.

En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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