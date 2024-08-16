En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

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EN SON DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Suriye'nin Salamiyah bölgesinde, Hamah iline bağlı olarak 16 Ağustos 2024 tarihinde saat 13:18'de meydana gelen deprem, 4.2 büyüklüğünde ölçüldü. Depremin merkez üssü Salamiyah'ın 107.25 kilometre doğusunda, Türkiye'nin Hatay iline bağlı Altınözü bölgesinin yakınlarında gerçekleşti.