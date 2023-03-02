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En son artçı deprem ne zaman oldu? 2 Mart 2023 Kandilli son depremler listesi!

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En son artçı deprem ne zaman oldu? 2 Mart 2023 Kandilli son depremler listesi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından artçı depremler olmaya devam etti. 4'ün üzerinde de olan artçı depremler nedeniyle nerede ve ne zaman depremlerin olduğu araştırılıyor. En son ne zaman artçı depremin olduğu ise araştırılıyor. Peki, En son artçı deprem ne zaman oldu? 2 Mart 2023 Kandilli son depremler listesi!

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Depremin yıktığı binada ilginç görüntüler ortaya çıktıDepremin yıktığı binada ilginç görüntüler ortaya çıktı
Erzurum deprem mi oldu? SON DAKİKA! 2 Mart Erzurum deprem mi oldu? Az önce Erzurum'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!Erzurum deprem mi oldu? SON DAKİKA! 2 Mart Erzurum deprem mi oldu? Az önce Erzurum'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından artçı depremler güncellenmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7, 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesi Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay'da çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Peki, En son artçı deprem ne zaman oldu? 2 Mart 2023 Kandilli son depremler listesi! İşte detaylar haberimizde...

KANDİLLİ EN SON ARTÇI DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

En son artçı deprem ne zaman oldu? 2 Mart 2023 Kandilli son depremler listesi!

KANDİLLİSON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ..

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

En son artçı deprem ne zaman oldu? 2 Mart 2023 Kandilli son depremler listesi!

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler

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