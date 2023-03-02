En son artçı deprem ne zaman oldu? 2 Mart 2023 Kandilli son depremler listesi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından artçı depremler olmaya devam etti. 4'ün üzerinde de olan artçı depremler nedeniyle nerede ve ne zaman depremlerin olduğu araştırılıyor. En son ne zaman artçı depremin olduğu ise araştırılıyor. Peki, En son artçı deprem ne zaman oldu? 2 Mart 2023 Kandilli son depremler listesi!