En son artçı deprem ne zaman oldu? 2 Mart 2023 Kandilli son depremler listesi!
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Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından artçı depremler olmaya devam etti. 4'ün üzerinde de olan artçı depremler nedeniyle nerede ve ne zaman depremlerin olduğu araştırılıyor. En son ne zaman artçı depremin olduğu ise araştırılıyor. Peki, En son artçı deprem ne zaman oldu? 2 Mart 2023 Kandilli son depremler listesi!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından artçı depremler güncellenmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7, 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesi Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay'da çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Peki, En son artçı deprem ne zaman oldu? 2 Mart 2023 Kandilli son depremler listesi! İşte detaylar haberimizde...
KANDİLLİ EN SON ARTÇI DEPREM NE ZAMAN OLDU?
Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.
KANDİLLİSON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ..
AFAD SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...