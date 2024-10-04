En Nesyri Transfermarkt değeri güncellendi! En Nesyri piyasa değeri ne kadar oldu?

En Nesyri Transfermarkt değeri! Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerinde yeni bir güncelleme yaptı. Bu güncellemeyle birlikte oyuncuların performanslarının yanı sıra, aldıkları transfer teklifleri, uluslararası müsabakalardaki başarıları ve yaz transfer döneminde yapılan anlaşmalar göz önünde bulundurularak değerler belirlendi. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in değeri önemli bir düşüş yaşarken, Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En Nesyri'nin piyasa değeri yükseldi. Peki, En Nesyri piyasa değeri ne kadar?

EN NESYRİ TRANSFERMARKT DEĞERİ

Fenerbahçe'nin bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Faslı forvet Youssef En Nesyri'nin Transfermarkt üzerindeki piyasa değeri güncellenerek yükseldi.

Yeni sezonda sarı-lacivertli formayla sahada başarılı performans sergileyen En Nesyri, bu yükselişini Avrupa'dan gelen teklifler ve milli takımda gösterdiği etkileyici performanslarla destekledi.

EN NESYRİ PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Yapılan son güncelleme sonucunda, Youssef En Nesyri'nin piyasa değeri 20 milyon eurodan 22 milyon euroya yükseldi. Bu artışta, oyuncunun transfer döneminde gösterdiği potansiyel, uluslararası arenada aldığı teklifler ve Fenerbahçe'nin ödediği bonservis bedeli etkili oldu.