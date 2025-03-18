En Nesyri Mourinho'yu takipten çıktı mı?
Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor maçının sonunda 0-0 beraberlik yaşandı. Maç sonrası Mourinho gündem oldu ve sosyal medyada yaşananlar da dikkat çekti. En Nesyri'nin Mourinho'yu sosyal medyada takipten çıktığı iddiaları gündemde. En Nesyri Mourinho'yu takipten çıktı mı?
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrasıMourinho gündemolurken sosyal medyada yaşananlar da dikkatlerden kaçmadı. Peki, En Nesyri Mourinho'yu takipten çıktı mı?
EN NESYRİ MOURİNHO'YU TAKİPTEN ÇIKTI MI?
En-Nesyri, Mourinho'yu takipten çıkardı. En Nesyri'nin Jose Mourinho'yu neden takipten çıkardığına ilişkin açıklama yapılmadı.
DAHA ÖNCE MOURİNHO - MAXİMİN GERİLİMİ YAŞANMIŞTI
Fenerbahçe'de Saint-Maximin-Jose Mourinho gerilimi sürüyor. Kadroya alınmayan yıldız futbolcunun Mourinho'nun sözlerine fotoğraflı yanıt vermesi ve hocasını yalancılıkla suçlamasının ardından Portekizli teknik direktörden yanıt geldi. Samsunspor maçı sonrası konuşan Mourinho, "Allan Saint-Maximin, futbol oynayabilecek kadar hazır değil. İstediği kadar photoshop yapsın, isterse kendine kas eklesin. İllegal şekilde verileri paylaşıyor." ifadelerini kullandı.