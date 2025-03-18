En Nesyri Mourinho'yu takipten çıktı mı?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrasıMourinho gündemolurken sosyal medyada yaşananlar da dikkatlerden kaçmadı. Peki, En Nesyri Mourinho'yu takipten çıktı mı?

EN NESYRİ MOURİNHO'YU TAKİPTEN ÇIKTI MI?