En-Nesyri için 48 saat bitiyor! En-Nesyri kararını verdi mi, Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transferde son durum

En-Nesyri için 48 saat ne zaman bitiyor? Fenerbahçe'nin 4 milyon euro maaş karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı Youssef En-Nesyri transferinde pürüz çıktı. Ali Koç 48 saat süre verildiğini açıkladı. Peki En Nesyri 48 saat ne zaman bitiyor, transfer oldu mu? Detaylar haberimizde!

EN-NESYRİ İÇİN SON 48 VERİLMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Youssef En-Nesyri transferi hakkında açıklamalar yaptı. Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz" dedi.

"48 SAAT VERDİM BRANCO'YA"

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz." dedi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Youssef En-Nesyri, Sevilla'nın cuma günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. Sevilla, Faslı futbolcunun sol dizindeki zorlanmadan dolayı antrenmana çıkmadığını duyurdu. Ancak İspanyol basınında yer alan haberde Youssef En-Nesyri'nin antrenmana çıkmamasının transferle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.