En komik 1 Nisan şakaları! 1 Nisan şakası ne yapabilirim? Sevgiliye 1 Nisan şakaları neler?

1 Nisan günü en komik mesajlar araştırılmakta. Kullanıcılar tarafından 1 Nisan'da en değişik şakalar nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki, 1 Nisan şakası ne yapabilirim? Sevgiliye 1 Nisan şakaları neler? İşte detaylar...

1 Nisan Şaka Günü, her yılın 1 Nisan günü kutlanır. Genelde şaka gününde insanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir. 1 Nisan günü yapılacak şakalar araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevgiliye ve arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları merak konusu oldu. Peki, 1 Nisan şakası ne yapabilirim? Sevgiliye 1 Nisan şakaları neler? Detaylar haberimizde...

1 NİSAN TARİHİ NEDİR?

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı.