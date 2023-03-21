En kısa ve en uzun oruç tutulan yer neresi, hangi il 2023? Türkiye'de ve dünyada en kısa & en uzun oruç tutulan yerler neresidir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte genel kültür açısından en kısa oruç tutulan yerler merak edildi. Peki, En kısa oruç tutulan yer neresi, hangi il? Türkiye'de ve dünyada en kısa & en uzun oruç tutulan yerler neresidir? İşte detaylar...

Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Şimdiden 2023 Ramazan ayınız mübarek olsun. Ramazan ayında en merak edilen başlıklardan birisi en kısa ve en uzun oruç tutulan yerler neresi olduğudur. Peki, En kısa oruç tutulan yer neresi, hangi il? Türkiye'de ve dünyada en kısa & en uzun oruç tutulan yerler neresidir? İşte ayrıntılar...

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 yılındaki Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 3. sü Ramazan ayıdır. Ramazan ayı Şaban ayından sonra gelmektedir.

Ramazan ayının 1. günü : 23 Mart 2023 Perşembe

Ramazan ayının 1. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece

TÜRKİYE'DE EN KISA ORUÇ TUTULAN YER NERESİ 2023?

Ülkemizde ve dünyada en kısa ve en uzun oruç tutulan yerlerin listesi değişkenlik göstermektedir. Çünkü her yıl Hicri takvim ve Miladi takvim arasında 10 gün oynama olduğu için haliyle en kısa gündüz ve en uzun gündüzün yaşandığı yerlerde de değişkenlik olmaktadır. Sizler için ilk gün oruç tutulacak süreleri illere göre hesapladık.

23 Mart Perşembe 2023 (Ramazan ayının ilk günü) için oruç tutulan toplam süreler:

İstanbul : 13 saat 55 dakika

13 saat 55 dakika Sinop : 13 saat 57 dakika

13 saat 57 dakika Hatay : 13 saat 47 dakika

13 saat 47 dakika Ankara : 13 saat 53 dakika

13 saat 53 dakika İzmir : 13 saat 50 dakika

13 saat 50 dakika Konya : 13 saat 50 dakika

13 saat 50 dakika Van : 13 saat 50 dakika

13 saat 50 dakika Çanakkale : 13 saat 54 dakika

13 saat 54 dakika Mersin : 13 saat 48 dakika

Buna göre bu yıl Ramazan ayının ilk günü Sinop'ta 13 saat 51 dakika oruç tutulacak. Hatay'da ise 13 saat 42 dakika oruç tutulacak. Haliyle en kısa oruç tutulacak ilimiz Hatay, en uzun süreli oruç tutulacak il ise Sinop olmuştur. Fakat bu hesaplamalar gün gün değişmektedir. Biz sadece Ramazan'ın ilk günü için hesaplama yaptık.

2023 Ramazan ayının ilk günü en kısa oruç tutulan yer : Hatay (13 saat 47 dakika)

Hatay (13 saat 47 dakika) 2023 Ramazan ayının ilk günü en uzun oruç tutulan yer : Sinop (13 saat 57 dakika)

Ek olarak kuzey yarım küre ve güney yarım kürede en uzun & en kısa günlerin yaşandığı yerler sürekli değişkenlik göstermektedir. Haliyle Hicri takvime göre de oruç tutulma süreleri de değişkenlik gösteriyor. Bu bakımdan bazı seneler kuzey yarım kürenin en kuzeyinde bulunan ülkelerde en kısa oruç tutma süresi yaşanırken, bazı senelerde ise en uzun oruç süreleri yaşanabiliyor. Çünkü Hicri takvim ve Miladi takvimde her yıl 10 gün oynama oluyor.