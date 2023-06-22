Bugün Güney yarımkürede en uzun gece, Kuzey yarımkürede ise en uzun gündüz yaşanır. Vatandaşlar, 21 Haziran tarihinin önemi nedir, neden bugün en uzun gündüz yaşanıyor, neden en kısa gece yaşanıyor merak etti. Peki, En kısa gece bu gece mi 2023? 21-22 Haziran en kısa gece mi, en uzun gece bugün mü? En uzun ve en kısa gece tarihleri! İşte ayrıntılar...

Yaz gündönümü nedir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 21 Haziran tarihinde yılın en uzun günü yaşanırken aynı zamanda yılın en kısa gecesi yaşanmaktadır. Peki, En kısa gece bu gece mi 2023? 21-22 Haziran en kısa gece mi, en uzun gece bugün mü? En uzun ve en kısa gece tarihleri nelerdir? İşte bilgiler...

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği an. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih, bâzı bazı ülkelerde kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bâzı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümü, (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

EN KISA GECE BUGÜN MÜ YAŞANACAK? (21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA-PERŞEMBE)

Evet Kuzey yarım kürede en kısa gece bugün olacaktır. Haliyle en uzun gündüz de bugün olmuş oluyor. Kısacası şöyle anlatabiliriz:

21 Haziran Çarşamba 2023 : Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanacak.

Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanacak. 21 Haziran Çarşamba 2023 : Kuzey yarım kürede en kısa gece yaşanacak.

Kuzey yarım kürede en kısa gece yaşanacak. 21 Haziran Çarşamba 2023 : Güney yarım kürede en uzun gece yaşanacak.

Güney yarım kürede en uzun gece yaşanacak. 21 Haziran Çarşamba 2023 : Güney yarım kürede en kısa gündüz yaşanacak.

EN KISA GECE NE ZAMAN 2023?

En kısa gece 21 Haziran 2023 tarihinde olacak. Yani bu gece ülkemizde (büyük ihtimalle 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece) yılın en kısa gecesi yaşanmış olacaktır. Bu gece yaklaşık olarak toplam 8 saat 40 dakika sürecektir. Geri kalan süre ise gündüz olmuş olacak.

EN UZUN GÜNDÜZ NE ZAMAN 2023?

En uzun gündüz ülkemizde 21 Haziran 2023 Çarşamba günü yani bugün yaşandı.