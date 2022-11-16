En iyi Türk dizileri: IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri!
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En iyi Türk dizileri sıralaması merak ediliyor. Türk dizi tarihinde şu ana kadarki en iyi Türk dizileri açıklandı. İşte, IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri haberimizde...
En iyi Türk dizileri! Türk dizi tarihinde şu ana kadarki en iyi Türk dizileri açıklandı. İşte, IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri haberimizde...
EN İYİ TÜRK DİZİLERİ
1.) Leyla ile Mecnun
2.) Behzat Ç.
3.) Ezel
4.) Karanlıkta Koşanlar
5.) 46 Yok Olan
6.) Tatlı Hayat
7.) İkinci Bahar
8.) Süper Baba
9.) Beş Kardeş
10.) 7 Numara
11.) Kurtuluş
12.) Bizimkiler
13.) Kaygısızlar
14.) Üsküdar'a Gider İken
15.) Suskunlar
16.) Kardeş Payı
17.) Çemberimde Gül Oya
18.) Hatırla Sevgili
19.) Ramazan Güzeldir
20.) Bir Demet Tiyatro