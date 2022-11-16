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En iyi Türk dizileri: IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri!

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En iyi Türk dizileri: IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri!

En iyi Türk dizileri sıralaması merak ediliyor. Türk dizi tarihinde şu ana kadarki en iyi Türk dizileri açıklandı. İşte, IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri haberimizde...

En iyi Türk dizileri! Türk dizi tarihinde şu ana kadarki en iyi Türk dizileri açıklandı. İşte, IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri haberimizde...

EN İYİ TÜRK DİZİLERİ

1.) Leyla ile Mecnun

2.) Behzat Ç.

3.) Ezel

4.) Karanlıkta Koşanlar

5.) 46 Yok Olan

6.) Tatlı Hayat

7.) İkinci Bahar

8.) Süper Baba

9.) Beş Kardeş

10.) 7 Numara

11.) Kurtuluş

12.) Bizimkiler

13.) Kaygısızlar

14.) Üsküdar'a Gider İken

15.) Suskunlar

16.) Kardeş Payı

17.) Çemberimde Gül Oya

18.) Hatırla Sevgili

19.) Ramazan Güzeldir

20.) Bir Demet Tiyatro

En iyi Türk dizileri: IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri!

En iyi Türk dizileri: IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri!

En iyi Türk dizileri: IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri!

En iyi Türk dizileri: IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri!

En iyi Türk dizileri: IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri!

En iyi Türk dizileri: IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri!

En iyi Türk dizileri: IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri!

En iyi Türk dizileri: IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri!

En iyi Türk dizileri: IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri!

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