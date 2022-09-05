En iyi Islak Hamburgeri kim yaptı? Masterchef 5 Eylül ilk turdaki en iyi tabaklar kimler? Masterchef en iyi Islak Hamburger kimler yaptı?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler Islak Hamburger yapılmasını istedi. Şuanda şefler tarafından tadım yapılıyor. Peki ilk turu kimler kazandı? Masterchef 5 Eylül ilk turdaki en iyi tabaklar kimler? Masterchef en iyi Islak Hamburger kimler yaptı? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye 2. haftasında ana kadroya seçilen 18 kişi bugün 2. mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Yarışmada en iyi 6 kişi seçildi ve 2 kişi final turuna kaldı. Peki, Masterchef 5 Eylül ilk turdaki en iyi tabaklar kimler? Masterchef en iyi Islak Hamburger kimler yaptı?

5 EYLÜL HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler Islak Hamburger yapılmasını istedi. En iyi Islak Hamburger yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

Danilo Şef'in seçtiği 2 isim:

- Kıvanç

- Gamze

Mehmet Şef'in seçtiği 3 isim:

- Kaan

- Büşra

Somer Şef'in seçtiği 2 isim:

- Fatmanur

- Vural

MASTERCHEF EN İYİ ISLAK HAMBURGERİ HANGİ 2 İSİM YAPTI?

Şimdi tadım yapılıyor. Birazdan en iyi 2 isim açıklanacak. En iyi 2 isim mavi takım kaptanlığı için tekrardan bir oyun oynayacak.