Günümüzde insanların sıklıkla karşılaştığı problemlerin başında gelen kansızlık ve demir eksikliğine ne iyi gelir merak ediliyor. Bununla beraber, en iyi demir ilacı hangisi olduğu ve gebelikte en iyi demir ilacı hangisi soruları araştırılıyor. En iyi demir ilacı hangisi ve gebelikte en iyi demir ilacı hangisi sorularına yanıt aranıyor. En iyi demir ilacı hangisi araştırılıyor. Peki, En iyi demir ilacı hangisi? Kansızlık ve demir eksikliğine ne iyi gelir? Gebelikte en iyi demir ilacı hangisi?

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EN İYİ DEMİR İLACI HANGİSİ?

Günümüzde birçok insan demir eksikliği problemi ile karşılaşıyor. Bunun nedenlerinden biri ise düzenli beslenme alışkanlığın olmaması ve her besinden faydalanılmamasıdır. En iyi demir ilacı hangisi sorusu sıklıkla araştırılmaktadır. Her birey ilaç takviyesi kullanmadan önce doktoruna danışmalı veya doktor kontrolü altında ilaca tedavisi görülmelidir. Demir ilacı kullanımı sırasında kişi, bazı etkenler ile karşılaşabilir. Bunlar, dişleri koyu renge boyar ve kaka rengini siyaha boyayabilir. Aynı zamanda kabızlık ve gaz şikayetini artırabilir. Bulantı ve kusma olabilir, açken yani iki öğün arasında verilmesi tavsiye edilir.

KANSIZLIK VE DEMİR EKSİKLİĞİNE NE İYİ GELİR?

Demir eksikliğinin tedavi edilmesinde öncelikle hastalığa neden olan ana etken bulunmalı. Bununla birlikte, belirtilerin ilerlememesi ve tedavi sürecini hızlandırmak adına vücuda demir takviyesi yapılabilir.Takviyelerden biri de demiri aşırı düşük olan hastalara verilen kan iğneleri olur. Kan iğneleri, doktorun uygun gördüğü şekilde, en az haftada bir uygulanması gereken damar yolu ile vücuda alınan etkili bir ilaçtır. Demir desteği sağlayarak vücutta oluşan belirtilerin önüne geçer. Hastalığı oluşturan asıl sorun çözüme kavuştuğu zaman demir desteğine ihtiyaç kalmayabilir. Fakat nedeni bulunamayan hastalıklarda da arada bir kullanılacak demir takviyesi uygun bir çözüm yolu olarak görülür.

Demir eksikliğinin tedavisi uzun süren bir süreçtir. İlaç kullanımına mutlaka düzenli devam edilmesi gereken bir tedavi türü olmakla beraber, unutulan günler için fazladan iğne vurdurmak, ilaç kullanımını yarıda kesmek oldukça yanlış bir yoldur. Yaklaşık 6 aylık kullanımdan sonra demir değerleri normale dönerken 3 ay içinde belirtiler yüksek oranda azalmış olabilir. Her bireyin farklı vitamin eksikliği olabilir. Takviye veya ilaç kullanımına başlamadan önce doktor kontrolü altında tedavi sürecine başlanması önerilir.

GEBELİKTE EN İYİ DEMİR İLACI HANGİSİ?

Her bebek ilk 6 ay mutlaka anne sütü ile beslenmelidir. Hatta mümkünse 2 yaşına kadar anne sütüne devam edilmesi tavsiye edilir. Annede eğer kansızlık varsa demir ilacı kullanması anne sütünden bebeğe de geçeceğinden kansızlık gelişimini engelleyebilir. Ek gıdaya geçilirken bebeğe demirden zengin besinler vermek gerekir. Bunlar yumurta sarısı (günde bir tane mutlaka), köfte, bulgur pilavı, nohut, fasulye, mercimek çorbası, tarhana çorbası ve kıymalı sebze yemeği bebeğin ayına uygun bir şekilde verilmelidir.

Bununla beraber, bir yaşından önce inek sütü verilmemelidir. 1 yaşından sonra da dikkatli bir şekilde verilebilir. İnek sütü tüketildiğinde demir eksikliği anemisine sebep olabilir.

Annelerde gebeliğin son dönemi ve gebelik sonra lohusalık döneminde beslenme düzenine son derece dikkat edilmeli. Aynı zamanda, kansızlık ortaya çıkabilir. Anneler genellikle kendilerinden önce bebeklerini düşündükleri için bu durumun ortaya çıkması yüksek bir ihtimal olarak görülür. Anne sütündeki demir ve B12 düzeyini arttırmak için annelere takviye vermek gerekebilir. Takviye almadan önce doktor kontrolü ile tedavi süreci gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.

PEKMEZ KANSIZLIĞI TEDAVİ EDER Mİ?

Pekmezin elbette kansızlığa faydası vardır. Fakat tek başına tedavi edecek kadar bir etkisi bulunmuyor. Destekleyici etkisinden faydalanmak üzere dut ya da üzüm pekmezi verilebilir. En faydalı olanları eski geleneksel yollarla üretilen dut ya da üzüm pekmezi olarak bilinir.