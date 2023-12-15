Müslümanlar için büyük önem arz eden Cuma günü ile bayram namazı bugün denk geliyor. Bu nedenle manevi olarak oldukça büyük bir öneme sahip olan bugün, Cuma mesajları ile Müslümanlar duygularını paylaşıyor. İşte EN İYİ CUMA MESAJLARI: Whatsapp, Facebook Ayetli, resimli, kısa Cuma mesajları!

Cuma gününü anlamlı, en şık, resimli, hadisli, kısa ve dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinizle kutlayın. Sizler de en yeni Cuma mesajları aracılığıyla yakınlarınızın Cuma gününü Whatsapp, Instagram, Facebook üzerinden kutlayabilirsiniz. İşte EN İYİ CUMA MESAJLARI: Whatsapp, Facebook Ayetli, resimli, kısa Cuma mesajları!

EN İYİ CUMA MESAJLARI WHATSAPP, FACEBOOK

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Mâhiyetimiz duâ olmâlı Evvelâ ellerden önce yürekler âçılmâlı. Hâyırlı Nurlu Cumâlâr.

Rabbimiz, dualarımızı Cuma günü kabul etsin.

Cuma gününü ibadetle geçirerek manevi huzura ulaşalım.

Cuma, haftanın en kutsal günüdür, değerini bilmeliyiz.

Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. "Hayırlı Cumalar"

Bugün dualarımızı eksik etmeyelim, Cuma günü dualarımız kabul olur.

Cuma günü oruç tutmak, sevap kazanmamıza yardımcı olur.

Amel defterimize en güzel amellerin ve hayırların yazılacağı bir gün olması dileğiyle. Selam ve Dua ile Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah'ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

Tüm ömrümüz boyunca güzel ameller ve birlikte aynı kubbe altında dua etmeyi nasip etsin Rabbimiz bizlere. Seni ve tüm sevdiklerini bağışlasın, hayırlı Cumalar.

Bugün Cuma, günahları affedilmek için bir fırsattır.

"Cuma'nın bereketiyle dolu bu günü, merhamet ve iyilikle geçirmenin anlamını düşünüyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmak, insanlığımızı hatırlatmak için fırsatlar sunsun."

"Cuma, bağışlamanın ve affediciliğin sembolüdür. Hem Rabbimizden hem de insanlardan mağfiret dileyerek, kalbimizi arındırmanın önemini hatırlıyoruz."

"Cuma'nın güzelliklerini etrafımızdaki insanlarla paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. İyilik ve sevgi dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle."

Cuma günü, kalbimizin en derin köşesinden gelen duygularla Allah'a yönelme zamanıdır. Rabbimizin rahmetine, mağfiretine ve lütfuna en çok muhtaç olduğumuz anlardan biridir. Dualarımızı samimiyetle yükselttiğimiz bu gün, tüm haftanın yorgunluğunu ve sıkıntısını üzerimizden atma fırsatı sunar.

Cuma namazı, camilerin dolup taştığı, kardeşlik ve dayanışmanın zirveye çıktığı anlardır. Sırtımızı dünya telaşlarına dönüp, yüzümüzü Rahman'a çevirme zamanıdır. O kutsal anlarda, yalnızca O'na yöneliriz. Dualarımızda sevdiklerimiz, dertliler, hastalar ve tüm insanlık için en güzel dilekleri sunarız.

Cuma günü bol bol salavat getirmeyi unutmayalım.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz (CUMA SURESİ 9-10)

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.