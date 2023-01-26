Ekranların sevilen yapımları arasına yer almakta olan En hamarat benim Özden kimdir? Merak ediliyor ve Özden Saruhan kimdir? Sorusu ile birlikte olmak üzere araştırılıyor. Peki, En hamarat benim Özden kimdir? Özden Saruhan kimdir? Özden Saruhan kaç yaşında, ne iş yapıyor?

En hamarat benim Özden kimdir? Sorusu, En hamarat benim programının izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılmakta. Daha öncesinde katılmış olduğu yarışmalardan da tanımakta olduğumuz En hamarat benim Özden kimdir? Sorusu, hala birçok kişi tarafından merak konusu haline gelmekte. Peki, En hamarat benim Özden kimdir? Özden Saruhan kimdir? Özden Saruhan kaç yaşında, ne iş yapıyor?

EN HAMARAT BENİM ÖZDEN KİMDİR?

En hamarat benim yarışmasında yarışmakta olan Özden hanımın tam adı Özden Saruhan'dır. Özden hanım, İstanbul'dan programa katılıyor ve kafe işletmecisi olarak çalışıyor. Aynı zamanda 3 torunu bulunan Saruhan'ın kızı da avukattır. Trakyalı olan yarışmacı daha önce Gelinim Mutfakta yarışmasında da yarışması ile birlikte birçok kişi tarafından tanınmaktadır.