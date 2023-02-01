Ekranların sevilen ve heyecan dolu yarışma programında yer alan isimler dikkat çekiyor ve bu nedenle En Hamarat Benim Neşe kimdir? Sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, En Hamarat Benim Neşe kimdir? En Hamarat Benim Neşe Hanım kaç yaşında, nereli? En Hamarat Benim Neşe Aydın kim?

En Hamarat Benim Neşe kimdir? Sorusu, yarışmacılar arasında yer almakta olan Neşe Aydın'ın kim olduğunu merak edenler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Programda dikkat çeken ve merak edilen isimlerden birisi olan Neşe Hanım, birçok izleyici tarafından En Hamarat Benim Neşe kimdir? Sorusu ile birlikte araştırılmakta. Peki, En Hamarat Benim Neşe kimdir? En Hamarat Benim Neşe Hanım kaç yaşında, nereli? En Hamarat Benim Neşe Aydın kim?

EN HAMARAT BENİM NEŞE KİMDİR?

Programda yarışmakta olan Neşe Hanım, 43 yaşındadır ve iş kadınıdır. Aslen Erzurumlu olduğunu belirten yarışmacının 3 çocuğu olduğu bilinmektedir. Birinci gün yarışmacısı olarak bilinen Neşe hanımın soyadı ise Aydın'dır.

EN HAMARAT BENİM ÖZDEN HANIM KİMDİR?

En hamarat benim yarışmasında yarışmakta olan Özden hanımın tam adı Özden Saruhan'dır. Özden hanım, İstanbul'dan programa katılıyor ve kafe işletmecisi olarak çalışıyor. Aynı zamanda 3 torunu bulunan Saruhan'ın kızı da avukattır. Trakyalı olan yarışmacı daha önce Gelinim Mutfakta yarışmasında da yarışması ile birlikte birçok kişi tarafından tanınmaktadır.