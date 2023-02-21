Kahramanmaraş'ta yaşanan ve ülkeyi yasa boğan deprem felaketi sonrası bazı programların ne zaman yayına başlayacağı merak edildi. Peki, En Hamarat Benim ne zaman başlıyor? Depremden sonra En Hamarat Benim yayını ne zaman?

En Hamarat Benim ne zaman başlıyor konusu deprem sonrası TV programları hakkında en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, En Hamarat Benim ne zaman başlıyor? Depremden sonra En Hamarat Benim yayını ne zaman?

EN HAMARAT BENİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?





En Hamarat Benim'in ne zaman başlayacağı konusunda henüz FOX TV'den açıklama yapılmadı.

EN HAMARAT BENİMHAKKINDA

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başlıyor.

Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alacak.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek.

Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek.

Kendine güvenen hamarat yarışmacılarımız bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak.

Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacımız büyük ödülün sahibi olacak.