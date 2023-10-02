2 Ekim tarihinde gerçekleşen 'En Hamarat Benim' adlı programın canlı izleme linki araştırılıyor. En Hamarat Benim yaşananlar merak konusu oldu. İşte detaylar...

En Hamarat Benim kim kazandı? 2 Ekim En Hamarat Benim puan durumu!

En Hamarat Benim puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 Ekim tarihinde yayınlanan bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. Arama motorlarında En Hamarat Benim kim kazandı sorgulatılıyor. Peki, En Hamarat Benim kim kazandı? 2 Ekim En Hamarat Benim puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

EN HAMARAT BENİM KONUSU NEDİR?

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığına güvenenler En Hamarat Benim'de yarışıyor. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi, En Hamarat Benim yarışmacılarına eşlik ediyor.Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi'nin göz hapsinde önce temizlik sonra mutfak hünerleri sergiliyor. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacımız büyük ödülün sahibi oluyor

EN HAMARAT BENİM KİM KAZANDI?

En Hamarat Benim yarışmasında geçtiğimiz hafta diğer yarışmacılardan daha yüksek puanı alarak haftanın birincisi Oğuzhan Bey olmuştur. Haftanın birincisi 50 bin TL değerindeki ödülün sahibi olmuştur.