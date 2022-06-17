En Hamarat Benim kim birinci oldu? En Hamarat Benim 17 Haziran Cuma son bölüm kim kazandı?

En Hamarat Benim kim birinci oldu? 17 Haziran Cuma son bölüm kim kazandı? Cuma günü kim puanları nasıl, haftalık puan tablosu? Cuma günü itibariyle hafta finali ekrana geliyor. Yarışmanın son gününde yarışan isim ise Burcu hanım oldu. Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasının bugünkü bölümünde neler oldu, kimler kaç puan verdi? En Hamarat Benim kim birinci oldu 10 Haziran Cuma son bölüm kim kazandı?, haftalık puan tablosu?

EN HAMARAT BENİM KİM BİRİNCİ OLDU?

En Hamarat Benim yarışmasının bugünkü bölümünde 10 Haziran Cuma günü hafta finali düzenlendi. Yarışmada kazanan ve kaybedenler belli oldu.

17 Haziran 2022 Cuma günü En Hamarat Benim yarışmasının kazananı Feride Hanım oldu. 15 bin TL'nin sahibi oldu ve gözyaşlarını tutamadı.

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