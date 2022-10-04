En Hamarat Benim kim birinci oldu? 4 Ekim En Hamarat Benim puan durumu!

Kadir Ezildi'nin sunumuyla bu sezon ekranlardaki yerini alan ve binlerce kişi tarafından merakla takip edilen En Hamarat Benim yarışmasında kimin kazandığı merak konusu oldu. 4 Ekim En Hamarat Benim yarışması puan durumu araştırılmaya başlandı. Peki, 4 Ekim En Hamarat Benim puan durumu? En Hamarat Benim kim birinci oldu? İşte detaylar...

Fox TV'nin gündüz kuşağında beğenilen programlar arasında yer alan En Hamarat Benim yarışması ilgiyle takip ediliyor. Kadir Ezildi'nin sunumuyla bu sezon ekranlardaki yerini alan ve binlerce kişi tarafından merakla takip edilen En Hamarat Benim yarışmasında kimin kazandığı merak konusu oldu. 4 Ekim En Hamarat Benim yarışması puan durumu araştırılmaya başlandı. Peki, 4 Ekim En Hamarat Benim puan durumu? En Hamarat Benim kim birinci oldu? Detaylar haberimizde...

EN HAMARAT BENİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

En Hamarat Benim her gün saat 13:00 itibarıyla Fox TV'de başlıyor. Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek. Kendine güvenen hamarat yarışmacılarımız bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

4 EKİM EN HAMARAT BENİM PUAN DURUMU!

4 Ekim En Hamarat Benim puan durumu henüz belli olmadı. Açıklandığında haberin içinde yer alacaktır.