Fox Tv ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim yarışmasında kimin kazandığı merak ediliyor. 16 Aralık En Hamarat Benim yarışmasında haftanın birincisi araştırılıyor. Peki, En Hamarat Benim kim birinci oldu? 16 Aralık En Hamarat Benim kim kazandı? En Hamarat Benim puan durumu!

Kadir Ezildi'nin sunumuyla bu sezon ekranlardaki yerini alan ve binlerce kişi tarafından merakla takip edilen En Hamarat Benim yarışmasında kimin kazandığı merak konusu oldu. Fox Tv ekranlarının sevilen programı En Hamarat Benim kim birinci oldu? 16 Aralık En Hamarat Benim kim kazandı? En Hamarat Benim puan durumu!

EN HAMARAT BENİM KİM BİRİNCİ OLDU?

16 Aralık En Hamarat Benim programı halen devam ediyor. Sonuçlar açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.