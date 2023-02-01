Ekranların sevilen yarışma programı olan En Hamarat Benim programında dikkat çeken isimler arasında yer almakta olan Esma kimdir? Sorusunu merak edenler, En Hamarat Benim Esma kimdir? Sorusu ile araştırıyor. Peki, En Hamarat Benim Esma kimdir? En Hamarat Benim Esma Karakaya kaç yaşında, nereli? En Hamarat Benim Esma Hanım kim?

En Hamarat Benim Esma kimdir? Sorusu, En Hamarat Benim yarışmasına dair en çok merak edilenler arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Rekabet, heyecan ve oldukça eğlenceli anların yaşandığı En Hamarat Benim Esma kimdir? Merak edilmekte. Konuya ilişkin olarak merak edilenler arasında En Hamarat Benim Esma Karakaya kaç yaşında, nereli? Sorusu da yer alıyor. Peki, En Hamarat Benim Esma kimdir? En Hamarat Benim Esma Karakaya kaç yaşında, nereli? En Hamarat Benim Esma Hanım kim?

EN HAMARAT BENİM ESMA KİMDİR?

En Hamarat Benim programına yarışmacı olarak katılım sağlayan Esma Karakaya, 36 yaşındadır ve mesleği kalite kontrol sorumlusudur. Aslen Malatyalı olan Esma Karakaya'nın aynı zamanda bir çocuğu da bulunmaktadır.

EN HAMARAT BENİM ÖZDEN HANIM KİMDİR?

En hamarat benim yarışmasında yarışmakta olan Özden hanımın tam adı Özden Saruhan'dır. Özden hanım, İstanbul'dan programa katılıyor ve kafe işletmecisi olarak çalışıyor. Aynı zamanda 3 torunu bulunan Saruhan'ın kızı da avukattır. Trakyalı olan yarışmacı daha önce Gelinim Mutfakta yarışmasında da yarışması ile birlikte birçok kişi tarafından tanınmaktadır.